17:35, Сьогодні

Вимоги Росії говорять про її невпевненість — посол України у Великій Британії "Вони показали, що в них не йде за планом"

Вимоги Росії щодо гарантії безпеки та угоди про заходи стосовно забезпечення безпеки РФ і країн-членів НАТО демонструють її невпевненість. Про це повідомив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" посол України в Британії Вадим Пристайко.

"Якби вони були впевнені в результаті переговорів за спиною в нас, вони б це продовжили робити таємно", - сказав він.

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"Вони показали, що в них не йде за планом. Я вважаю, що це дуже добрий для нас знак. І те, що дедалі більше лідерів пояснюють, що там має бути... Перший пункт - вийти Росії з України й віддати Крим... Дуже непогано, до речі, колишній посол США в Росії виклав свої 10 пунктів... Перший пункт - це виконати Будапештський меморандум. А також багато інших речей, які можна поставити перед тим, як Росія почне щось вимагати від нас", - розповів Пристайко.

На його думку, Україна дуже багато уваги приділяє санкціям, які діють реактивно:

"Росія щось зробить - підвищується рівень санкцій до того моменту, щоб збалансувати. Росія очевидно диктує з позиції сили. Ми сподіваємося, що за президентом стоїть армія, український народ... Я впевнений, що ця підтримка... дозволяє президенту вести розмову з Путіним так, як би цього українці всі хотіли".

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Володимир Путін вимагає від НАТО і які Москва передала Вашингтону. Документ під назвою "Угода про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору" складається з 9 статей.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

Крім цього, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії". Також пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

Договір також передбачає, що учасники унеможливлюють розгортання ракет середньої та меншої дальності наземного базування в районах, з яких вони здатні вражати цілі на території інших учасників.

Раніше міжнародний оглядач Іван Яковина розповів, яку мету має Росія, ставлячи ультиматум перед НАТО та США:

"Пропозиції, подані російським МЗС, не мають жодного відношення до побудови системи безпеки, оскільки у разі їх виконання Європа стане більш небезпечним місцем. Фактично йдеться про те, що Росія каже Заходу: давайте ви приберете всі свої війська, всю свою інфраструктуру з території пострадянських держав і Східної Європи, й дозволите нам робити все, що ми захочемо. А чого хоче Росія - не є великим секретом, про це Володимир Путін писав у своїх статтях. Він хоче знищення України як держави та поглинання України Росією. Це його головна мета".