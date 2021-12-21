13:57, Сьогодні

"Саакашвілі залишається політичним ув'язненим": депутат розповіла про мітинги в Грузії "Мітинг сьогодні буде досить масштабним"

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі має досить важку психологічну ситуацію. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" сказала депутат парламенту Грузії Нона Мамулашвілі, прокоментувавши організацію в Тбілісі масштабного мітингу сьогодні на честь дня народження політика.

"Сьогодні день народження Михайла Саакашвілі, й ми якось символічно вирішили в такому форматі справити, бо Михайло Саакашвілі залишається політичним ув'язненим", - сказала вона.

Читайте також: Може не видужати: адвокат розповів про стан Саакашвілі

"У нього сьогодні досить важка психологічна ситуація, бо "Грузинська мрія" продовжує, так би мовити, психологічний терор над Михайлом Саакашвілі. На жаль, ми не бачимо, що правляча партія хоче вийти з цієї дуже серйозної політичної кризи. Тому цей символічний мітинг сьогодні буде досить масштабним. Бере участь не лише "Єдиний національний рух", а й індивідуально інші політичні лідери", - розповіла вона.

За словами депутата, на мітингу вимагатимуть звільнення Саакашвілі:

"Ми вимагаємо звільнення Михайла Саакашвілі та призначення дострокових виборів (парламентських - прим. ред.), тому що це єдиний метод, який має сьогодні цивілізований світ, - щоб мирно змінити політичну ситуацію".

Нагадаємо, в Грузії сьогодні, як очікується, відбудуться протести прихильників експрезидента Михайла Саакашвілі. 21 грудня йому виповнилося 54 роки. День народження експрезидент зустрічає під вартою у військовому шпиталі Горі, куди його перевели із глданської в'язниці для лікування після тривалого голодування.

Зазначимо, що експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі повернувся на Батьківщину напередодні виборів, щоб підтримати своїх прихильників - опозиційну партію "Єдиний національний рух". 1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі був заарештований грузинськими правоохоронцями.

Проти Саакашвілі в Грузії порушено 4 кримінальні справи, зокрема, за зловживання повноваженнями під час перебування президентом і розтрату бюджетних коштів. Саакашвілі заочно засуджений до 6 років ув'язнення.