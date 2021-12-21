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Нідерланди проситимуть Росію посадити обвинувачених у знищенні МН17 — юрист Експерт розповів, чи можна змусити Росію виконати рішення нідерландського суду

У справі збитого у 2014 році над Донецькою областю малайзійського "Боїнга" MH-17 почали оголошувати обвинувальний висновок. Чи відбуватимуть реальне покарання винні, розповів у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" юрист-міжнародник Віталій Власюк.

"Згідно з міжнародним правом, ті люди, які отримують обвинувальний вирок, зобов'язані відбути це покарання. Це означає, що Нідерланди звернуться до Російської Федерації, оскільки, найімовірніше, ці люди знаходяться там, щоб РФ забезпечила виконання рішення суду, а саме - відбування цими особами покарання на території Російської Федерації", — сказав він.

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За словами юриста, Росія не виконуватиме рішення суду, що спричинить певні наслідки.

"Жодних особливих важелів ніхто не придумає. Виходить, що Росія просто свідомо не виконає рішення суду іноземної держави. Наслідки насамперед будуть політичними, тобто інші країни можуть запровадити санкції за те, що Росія не виконує цього рішення. Наслідки також можуть бути юридичними. Інші країни, знову ж таки, можуть сказати, що не будуть на своїй території виконувати рішення та запити Російської Федерації. Міжнародне право — воно про координацію держав і про взаємність. Якщо РФ зі свого боку цього робити не буде, то й інші країни матимуть моральне та юридичне право цього не робити. Такі реалії, але жодних інших заходів не передбачено", — сказав він.

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Нагадаємо, в Нідерландах під час засідання суду у справі про збитий у 2014 році літак рейсу МН17 прокурори зазначили, що четверо обвинувачених - так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), на момент катастрофи літака полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, голова "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), та громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР" - є винними у смерті 298 людей. Їх судять заочно, до суду жоден з обвинувачених не з'явився. Було також наголошено, що Росія перешкоджала розслідуванню.

"Боїнг" рейсу MH17, який здійснював переліт з Амстердама (Нідерланди) в Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза Донецької області. На борту було 283 пасажири та 15 членів екіпажу - всі вони загинули. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", що належав 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони збройних сил Росії.