17:56, Сьогодні

Росіяни відчувають кров: вимоги до НАТО спричинили скандал "Росіяни відчули, що "пішла карта"

У Росії бачать, що в адміністрації президента США Джо Байдена існує проросійська група. Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

"Росіяни як хижаки відчувають кров. Вони бачать, що в адміністрації Байдена існує проросійська група, яка відверто хитає НАТО у свій бік. І тому вони висувають додаткові вимоги", - сказав він.

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"Чим це підтверджується? А тим, що Байден після розмови з Путіним заявив, що "ми зберемо основних членів НАТО, щоб вислухати, що хоче Російська Федерація". Ви взагалі розумієте, про що говорите?... Що означає "основні члени НАТО" - в організації, де все ухвалюється консенсусом?" - заявив політтехнолог.

На його думку, росіяни відчули, що "пішла карта", тому що хитання розпочалося:

"Добре, що Байден - не монарх. Ми бачимо, що там є "глибинна держава", яка інакше думає й бачить цю реальність - те, що хоче робити Путін із НАТО. І тому розпочинаються такі хитання".

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Володимир Путін вимагає від НАТО і які Москва передала Вашингтону. Документ під назвою "Угода про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору" складається з 9 статей.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

Крім цього, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії". Також пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

Договір також передбачає, що учасники унеможливлюють розгортання ракет середньої та меншої дальності наземного базування в районах, з яких вони здатні вражати цілі на території інших учасників.

Раніше міжнародний оглядач Іван Яковина розповів, яку мету має Росія, ставлячи ультиматум перед НАТО та США:

"Пропозиції, подані російським МЗС, не мають жодного відношення до побудови системи безпеки, оскільки у разі їх виконання Європа стане більш небезпечним місцем. Фактично йдеться про те, що Росія каже Заходу: давайте ви приберете всі свої війська, всю свою інфраструктуру з території пострадянських держав і Східної Європи, й дозволите нам робити все, що ми захочемо. А чого хоче Росія - не є великим секретом, про це Володимир Путін писав у своїх статтях. Він хоче знищення України як держави та поглинання України Росією. Це його головна мета"