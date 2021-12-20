14:24, Сьогодні

Росія може відреагувати трьома способами – дипломат про ультиматум для США та НАТО Олександр Чалий розповів про реакцію Росії, якщо Захід не поступиться її вимогам

Що може зробити Росія, якщо її вимоги не обговорюватимуть, розповів у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" дипломат Олександр Чалий.

"Якщо ситуація виглядатиме все більш загрозливою, якщо діалог не почнеться за пропозиціями Росії, тобто буде сказано чітке "ні", то, я думаю, політика санкцій (США проти Росії — ред.) буде чіткіше прописана. Але тут у чому питання. Росія дала чітке розуміння своїх червоних ліній - Україна не член НАТО. Але вона дала ще два нових розуміння: ні інфраструктурі НАТО в Україні та ні військовим НАТО в Україні. Це, до речі, відносно нові моменти. На мій погляд, Байден досяг дипломатичної перемоги в діалозі з Путіним. Тому що Байден дав Путіну можливість увійти в переговорний процес, і американці стратегічно затягують час. Бо поки говоритимуть - допомога військова йтиме, військові НАТО на території України будуть присутні, інфраструктура будуватиметься", — сказав він.

Читайте також: Україні треба бути обережною — дипломат про вимоги Росії

Чалий назвав три можливі реакції Росії на відсутність діалогу.

"Коли ми говоримо про реакцію Росії, вона буде трьох видів, якщо діалог зайде в глухий кут. Номер один: Росія зробить дзеркальні моменти у відбитті США. Наприклад, поставить передові елементи стратегічного озброєння до Венесуели, Нікарагуа, Куби. Щобільше, вона може піти на кооперацію з Китаєм. Друге: виявить моменти передового базування в Калінінграді, або навіть піде на те, що почне просити Сербію увійти до оборонного союзу. Але є інше питання, яке стосується нашої країни. Якщо не буде досягнуто розуміння щодо України, я не виключаю, що Росія завдасть точкових ударів по пунктах, де будується інфраструктура НАТО — скажімо, у Маріуполі та Бердянську", — сказав він.

Читайте також: Росія йде на загострення — Яковина про ультиматум Кремля

Нагадаємо, 15 грудня Росія передала помічнику держсекретаря США свої проєкти договорів про "гарантії безпеки" між Росією та США, а також Росією та НАТО.

У РФ вважають, що НАТО має "плани щодо постійного наближення" до кордонів Росії своєї військової інфраструктури, у тому числі найсучаснішого і високоточного озброєння. У заяві йдеться, що чим більше такого озброєння з'являтиметься біля російських кордонів, тим вищий ризик появи кризи, яка "порівнюється з карибською".

Серед іншого, Росія вимагає, щоб США припинили розширення на Схід. А у договорі з Альянсом Москва вимагає припинити брати нових членів, зокрема Україну. Також пред'явлено низку вимог щодо розміщення озброєнь та проведення військових навчань.