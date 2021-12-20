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Росія йде на загострення — Яковина про ультиматум Кремля Іван Яковина розповів, чого домагається Кремль своїми умовами Заходу

Яку мету має Росія, ставлячи ультиматум перед НАТО та США, розповів у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" міжнародний оглядач Іван Яковина.

"Пропозиції, подані російським МЗС, не мають жодного відношення до побудови системи безпеки, оскільки у разі їхнього виконання Європа стане більш небезпечним місцем. Фактично йдеться про те, що Росія каже Заходу: давайте ви приберете всі свої війська, всю свою інфраструктуру з території пострадянських держав і Східної Європи, й дозволите нам робити все, що ми захочемо. А чого хоче Росія - не є великим секретом, про це Володимир Путін писав у своїх статтях. Він хоче знищення України як держави та поглинання України Росією. Це його головна мета. Якщо почитати навколокремлівських експертів, політологів, дипломатів, там стає зрозуміло: те, що пропонує Путін зараз — це спроба вирішити "українське питання" мирними способами. І це остання спроба. Якщо вона не спрацює, далі в хід підуть військові методи. І Володимир Путін чітко налаштований до завершення свого терміну влади повернути Україну під російську корону. Будь-якими способами", — сказав він.

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За словами Яковини, вимоги Росії явно нездійсненні.

"Його завдання – не безпека в Європі, а повна гегемонія. Він хоче знищити Україну, а для цього йому потрібні розв'язані руки. Потрібне зелене світло від Заходу — роби що хочеш. І щоб отримати це зелене світло, він висуває відповідні вимоги. Причому компроміс за цими вимогами виключає сама Росія, тому що вона каже: це не меню, з якого ви можете вибирати, що вам подобається, ми вимагаємо виконання цих вимог у повному обсязі. Або все, або нічого. Це означає пред'явлення Росією з самого початку нездійсненних вимог для Заходу. Ну не прибиратиме НАТО війська з Латвії, Литви та Естонії. Навіть якщо з якогось "бодуна" Байден підпише договори, це ніколи не буде ратифіковано американським Сенатом, це повністю виключено. Росія йде на загострення ситуації, їм потрібно пред'явити всьому світові папір, де написано, що ми за мир, а Захід відмовляє. От що вони робитимуть із цим папером. Чи почнеться вторгнення... Я думаю, що не почнеться, надто висока ціна за вторгнення", — сказав він.

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Нагадаємо, 15 грудня Росія передала помічнику держсекретаря США свої проєкти договорів про "гарантії безпеки" між Росією та США, а також Росією та НАТО.

У РФ вважають, що НАТО має "плани щодо постійного наближення" до кордонів Росії своєї військової інфраструктури, у тому числі найсучаснішого і високоточного озброєння. У заяві йдеться, що чим більше такого озброєння з'являтиметься біля російських кордонів, тим вищий ризик появи кризи, яка "порівнюється з карибською".

Серед іншого, Росія вимагає, щоб США припинили розширення на Схід. А у договорі з Альянсом Москва вимагає припинити брати нових членів, зокрема Україну. Також пред'явлено низку вимог щодо розміщення озброєнь та проведення військових навчань.