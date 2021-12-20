11:04, Сьогодні

Україні треба бути обережною — дипломат про вимоги Росії Олександр Чалий прокоментував ультиматум Росії до США та НАТО

Про вимоги Росії, зокрема, щоб Україну не брали до НАТО, висловився у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" дипломат Олександр Чалий.

"Фактично Росія дала зрозуміти, як бачить майбутню систему європейської безпеки, яка була зруйнована її агресією на адресу України у 2014 році. У цій ситуації Україна в дуже делікатному становищі. Тому що якщо не відбудеться хоча б мінімальної домовленості з питань, які позначені запитною позицією Російської Федерації, і ми очікуємо наступного тижня на відповідь США, то ситуація з безпекою України, принаймні в середньостроковій перспективі, буде дуже складною. Що сталося за цей тиждень? Ключові західні політики, починаючи із президента Байдена, дуже чітко сказали, що у разі повномасштабної агресії РФ проти України ст. 5 НАТО щодо України не буде використано", — сказав він.

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Чалий зазначив, що діалог щодо безпеки України вже запущено, хоча потрібно виявити обережність.

"Водночас якщо пропозиції Росії (щодо невступу України до НАТО — ред.) будуть повністю відкинуті - можливість повномасштабного наступу стане дуже великою. Тому Україні потрібно бути обережною. І мені в цьому плані сподобалася позиція МЗС України, яке зробило виважену заяву за даними проєктами договорів від РФ. Україна каже, що перш ніж говорити про такі глобальні питання, давайте вирішимо питання агресії Росії, проведемо політику щодо деескалації конфлікту та реально запустимо нормандський формат та мінський процес. МЗС України на даному етапі дуже відповідально та акуратно коментує ситуацію. При цьому МЗС України чітко зафіксувало, що це наше право — обирати формулу своєї безпеки, і це наші двосторонні відносини з НАТО. Мені здається, діалог запущений, "запахло весною", процес триває. Можливо, він йтиме складно і не так швидко, але йде", — сказав він.

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Нагадаємо, 15 грудня Росія передала помічнику держсекретаря США свої проєкти договорів про "гарантії безпеки" між Росією та США, а також Росією та НАТО.

У РФ вважають, що НАТО має "плани щодо постійного наближення" до кордонів Росії своєї військової інфраструктури, у тому числі найсучаснішого і високоточного озброєння. У заяві йдеться, що чим більше такого озброєння з'являтиметься біля російських кордонів, тим вищий ризик появи кризи, що "порівнюється з карибською".

Серед іншого, Росія вимагає, щоб США припинили розширення на Схід. А у договорі з Альянсом Москва вимагає припинити брати нових членів, зокрема Україну. Також пред'явлено низку вимог щодо розміщення озброєнь та проведення військових навчань.