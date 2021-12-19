Дуже смішна історія — політик про скандал із судом у Росії
Леонід Гозман прокоментував судове рішення, яке свідчить про наявність російських військових на Донбасі
Суд у Ростові своїм рішенням фактично визнав наявність російських військ на території України. Ситуацію прокоментував у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" висловив російський політик Леонід Гозман.
"Це дуже смішна історія, насправді. Звичайно, суддя Шолохов зовсім не хотів викрити брехню Путіна і так далі. Він просто живе в нормальному світі, він же там, внизу. Там реальне життя, там зловили конкретного корупціонера. Крав на постачаннях армії, таке завжди було. Зараз зловили такого пройдисвіта, і він його судить. А те, що там наші війська стоять — це всі знають, і в Ростовській області це знають, вони кажуть те, що є. Тому він зовсім не хотів ніякого політичного демарша. Він сам дуже шкодує про це. Але всі ж знають, ось він і сказав те, що всі знають. Це показує, наскільки далеке реальне життя від того, що доноситься з Кремля", — сказав він.
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Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко розповів про казус, що стався в суді російського Ростова-на-Дону.
"У реєстрі судових рішень суду в Ростові-на-Дону кілька днів тому з'явилося рішення, судили людину, звинувачену в корупції. Нібито він крав гроші на харчування військовослужбовців, увагу, де! На території так званих "ЛНР" та "ДНР". Тобто суд ім'ям Російської Федерації сказав, що на території Донецької та Луганської областей України знаходяться російські військові частини", — розповів він.