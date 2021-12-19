Дуже смішна історія — політик про скандал із судом у Росії

Суд у Ростові своїм рішенням фактично визнав наявність російських військ на території України. Ситуацію прокоментував у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" висловив російський політик Леонід Гозман.

"Це дуже смішна історія, насправді. Звичайно, суддя Шолохов зовсім не хотів викрити брехню Путіна і так далі. Він просто живе в нормальному світі, він же там, внизу. Там реальне життя, там зловили конкретного корупціонера. Крав на постачаннях армії, таке завжди було. Зараз зловили такого пройдисвіта, і він його судить. А те, що там наші війська стоять — це всі знають, і в Ростовській області це знають, вони кажуть те, що є. Тому він зовсім не хотів ніякого політичного демарша. Він сам дуже шкодує про це. Але всі ж знають, ось він і сказав те, що всі знають. Це показує, наскільки далеке реальне життя від того, що доноситься з Кремля", — сказав він.