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Тиск Росії посилюється: експерт спрогнозував, що буде з ціною на газ "Все робиться для того, щоб натиснути на Німеччину"

Тиск на газовий ринок Європейського Союзу з боку Росії посилюється. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" сказав енергетичний експерт Володимир Омельченко.

"Ви знаєте, що перекриваються постачання газу через територію Польщі. Все робиться для того, щоб натиснути на Німеччину, - з метою, щоб вони все-таки пришвидшили процес сертифікації ("Північного потоку-2" - прим. ред.). Найімовірніше, за прогнозом більшості аналітичних агентств, у квітні, коли попит на газ через закінчення осінньо-зимового сезону зменшиться, ціни на газ знизяться десь до 500-600 доларів за 1 тис. куб. м, що теж немало", - сказав він.

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"Але ми бачимо приклад, коли деякі європейські країни - в першу чергу Німеччина - думали, що Росія - це розв'язання енергетичної проблеми для них, а насправді вони дозволили "Газпрому" дуже багато. І в результаті побачили, що "Газпром" не є розв'язанням проблеми, а це є сама проблема. У найскладнішій ситуації, коли ціни у світі на газ дуже високі, "Газпром" замість того, щоб якось збільшити постачання, навпаки, зменшує та створює максимальні проблеми. Тобто ми бачимо, що "Газпром" застосовує енергетичну зброю не лише проти України, але й проти інших країн Європи", - розповів експерт.

Нагадаємо, Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNetzA) не зможе сертифікувати газопровід "Північний потік-2" у першій половині 2022 року, завершення процесу відкладається як мінімум на пів року.

Сертифікацію оператора газопроводу Nord Stream 2 AG, яку мали закінчити не пізніше 8 січня 2022 року, було припинено в середині листопада. Після цього компанія повідомила, що має намір створити в Німеччині дочірнє незалежне підприємство, яке отримає всі активи та права управління.

Глава BNetzA Йохен Хоманн зазначив, що агентство через місяць так і не отримало документів, необхідних для розгляду запиту.

Також ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що через зростання цін на газ в Україні можуть зупинитися хлібозаводи.

"З газом наступна ситуація - вже піднялося питання щодо хліба. Напередодні звернувся "Укрхлібпром" до президента і прем'єра з листом з проханням - або забезпечити соціальну ціну на газ, або вони зупиняться. Вони купують зараз газ по 52 тисячі гривень. Порахуйте собівартість хліба: яким він має бути тоді на полицях і скільки це вам коштуватиме. Або вони зупиняться і не будуть його виробляти. Якщо ми як аграрна держава перестанемо виробляти хліб - це вже колапс", - підкреслив ексспікер.

Раніше енергетичний експерт Андріан Прокіп розповів про ситуацію з наявністю газу в Україні. За його словами, "Нафтогазу" доведеться докуповувати певні незначні обсяги до кінця березня.

"Упевненості в однозначному "все буде добре" немає, хоча погодні умови, які ми спостерігаємо зараз, були в листопаді, однозначно прихильні для України, і ми змогли заощадити чималі обсяги енергоресурсів — насамперед газу", — сказав він.