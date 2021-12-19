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"Ще Сталін таким бавився": Фейгін прокоментував чутки про наступника Путіна Марк Фейгін розповів, чи збирається Володимир Путін йти з посади президента РФ

У Росії заговорили про те, що президент країни Володимир Путін готує наступника. Ці чутки прокоментував у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політичний та громадський діяч, юрист Марк Фейгін.

"У Путіна була така можливість (піти у відставку — ред.) у 2008 році. Він, знаєте, як заявляв, коли запропонував кандидатуру Медведєва? Ой, каже, самоволка, демобілізуюся. І відразу наступного ранку після перемоги Медведєва став прем'єр-міністром. Якби хотів відпочивати, то що заважало у 2008 році спочивати на лаврах? Нікуди він не піде. Це гра, розрахована на публіку, кокетування. Ще Сталін таким пробавлявся, він говорив і 17-му з'їзду ВКП(б), мовляв, я піду, Кірову поступлюсь. Пам'ятаєте, чим це скінчилося? Це гра, розрахована на те, щоб, з одного боку, виявити різного роду божевільних, які почнуть активувати, і перестріляти їх. З іншого боку, це вічне "Я піду, а з ким ви залишитеся". Знаєте, як Володін у нього, який є спікером вже другу каденцію, заявляє: "Немає Путіна — немає Росії". Тож нікуди він не піде. Можливі, звичайно, транзитні пертурбації якогось роду: якщо Путін зробить аншлюс Білорусі, то він може стати союзним президентом. Така опція для нього навіть краща, тому що він начебто не російський президент і не порушує Конституції щодо двох термінів поспіль, бо весь час є різні претензії. При цьому він лишається тим, ким і був. Тому серйозно це сприймати не варто", — сказав він.

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Фейгін також розповів, що Путін шукає способи жити вічно.

"Я в потойбічне життя вірю, а ось Путін — ні. Ви знаєте, що одна з його дочок, Воронцова, яка одружена з голландським бізнесменом, очолює біомедичний центр у Ленінградській області, близько до його батьківщини, який займається експериментами з вирощування органів, клонування. Його щиро переконали, зокрема, Шойгу, головний по цій частині, який каже, що він шаман... Уявіть, людина має таку владу, вона трильйонер, але їй буде 70. Ви справді думаєте, що вона хоче вмирати? Ми маємо справу з параноїком, який вірить, що його місія виняткова. Тому він хоч і розуміє, що фізичний стан скінчений, але щиро вірить, що перебуватиме в цій якості вічно", — сказав він.

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Раніше прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава держави у потрібний час зможе висловити свої уподобання про те, яким буде його наступник.

Проте, за словами представника Кремля, вибір президента Росії все одно здійснюватимуть громадяни країни.

"Але президентом наступним буде зрозуміло хто. Той, за кого проголосуємо ми з вами, тобто росіяни", — прокоментував Пєсков питання про наступника Путіна.