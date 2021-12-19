17:31, Сьогодні

Через рік позиція Росії щодо України буде іншою: експерт назвав причину "Дуже важливо - втримати інформаційний пресинг"

Ситуація на кордоні України залишається стабільною. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Там йде переміщення цих батальйонно-тактичних груп, військ, але чогось надзвичайного такого, що свідчило дійсно про підготовку до ведення безпосередньо зараз якоїсь масштабної кампанії, не відбувається", - сказав він.

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"Ви ж знаєте, які коментарі іноді дають закордонним ЗМІ наші представники, які навпаки підливають масла у вогонь і сіють певну нестабільність всередині. Тому потрібно бути дуже обережними в оцінках та заявах, які бувають. У нас так - або немає коментарів взагалі... або як прокоментуємо, то думаєш: "Може, краще не потрібно було нічого казати". Треба бути обережним та розуміти, що завдання розвідки - виявляти характер противника, його пересування, а не говорити про якісь проблеми в українській обороноздатності тощо. Тому загалом ситуація стабільна, йде картинне перекидання (військ - прим. ред.)", - розповів експерт.

За його словами, через рік позиція Росії щодо України буде зовсім іншою:

"Потрібно розуміти: зараз у нас дуже важливо - це рік-два просто вистояти та втримати цей інформаційний пресинг. Повірте мені - через рік позиція Росії буде зовсім іншою. Вони самі прекрасно розуміють, що... В них немає жодної альтернативи - як не виходити на якісь перемовини із Заходом. А Захід також ставитиме свої умови. Альтернатива в них на Сході - Китай. А Китай Росія цікавить лише як васал, сировинний придаток, територія, інструмент у своїх зовнішньополітичних іграх".

Зазначимо, що 17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ – "про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО".

"В ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня ц. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.

Своєю чергою народний депутат VII-VIII скликань Юрій Бублик заявив, що США є стримуючим фактором агресії Росії.

"Якби не США, то Україна давно б втратила свою державність. Однозначно відповісти складно. З одного боку - ні, не допоможуть, тому що у війні мають перемагати українці. З іншого боку - завдяки сприянню США нам перемогти підступного агресора буде легше", - сказав він.