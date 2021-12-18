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Білоруський політик пояснив слова Лукашенка про "новий СРСР" з Росією Юрій Губаревич також розповів, як білоруси ставляться до ідеї союзної держави з РФ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, незважаючи на заяви про створення нового "Радянського Союзу" з Росією, не зацікавлений у такому об'єднанні.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" білоруський опозиційний політик Юрій Губаревич.

"Навіть якщо відкинути думку, що подібного до Європейського Союзу рівноправного союзу між Білоруссю і Росією не вийде через різний потенціал держав, то повернемося до витоків. Це цитата Олександра Лукашенка, який успішно займається створенням союзів з кінця 90-х років, уже понад 20 років. Напевно, він бачить себе при владі ще досить тривалий час. Чому б знову не використати цю риторику, якщо її так добре купують у Росії, готові давати за це підтримку - не лише матеріально стимулювати білоруську економіку, а й політично підтримувати диктатуру в Європі", - заявив білоруський опозиціонер.

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За його словами, на даний момент "розрив між країнами лише зростає".

"Якщо раніше завдяки інформаційній присутності Росії на території Білорусі у більшості громадян складалося або позитивне, або скоріше нейтральне ставлення до східного сусіда, тепер завдяки тій підтримці, яку режим Олександра Лукашенка отримує від Володимира Путіна, це напевно єдине джерело його перебування при владі. Громадяни Білорусі розуміють, що зміни не настануть, поки в наші внутрішні справи втручається Росія. Тому говорити про якісь союзи, в яких були б зацікавлені білоруси, зараз не доводиться", - наголосив Губаревич.

Політик вважає, що за відсутності диктатури Білорусь дуже швидко стала б на європейський шлях розвитку.

"Не було б проблем з економікою, а також із національною ідентичністю. Це все проблеми, які створює чинний режим. Але створення союзу на кшталт Радянського не означатиме жодної рівноправності. Буде чергова провінція на черговій околиці Росії. Росія цього прагне, громадяни Білорусі у цьому не зацікавлені. Також, я думаю, не зацікавлений Олександр Лукашенко, тому що для нього це означатиме остаточну втрату його одноосібної влади в Білорусі", - зазначив він.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю турецькій телерадіокомпанії TRT анонсував новий союз з Росією, який врахує всі помилки Євросоюзу, а також залишить усе позитивне з СРСР.

"Цей союз буде більш просунутим і стабільнішим. По-перше, тому що ми врахуємо всі помилки Європейського Союзу, щоб їх не повторювати, а досвід використовуватимемо, позитивний досвід. А по-друге, ми вийшли з єдиної держави – з Радянського Союзу, і ми багато чого вже там спробували. Ми знаємо, що нам залишити з радянського минулого і що нам у майбутньому не знадобиться", - сказав він.

Лукашенко додав, що Білорусь та РФ не ставлять конкретних термінів створення такого об'єднання.

Раніше колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні може робити серйозну ставку на росіян.

"Позиція Лукашенка - і він вже намагався про неї говорити, торгувався з Путіним кілька місяців - ніяким чином не впливає і не знаходиться під впливом нашої позиції. Насправді Лукашенко торгується за своє майбутнє, він мріє залишитися в політиці. Він точно не залишиться в білоруській політиці, тому що там він набрид навіть білорусам, його там не залишать і нормально не проголосують", — сказав ексголова МЗС.

Також Олександр Лукашенко заявляв, що запропонує президенту РФ Володимиру Путіну повернути в республіку ядерну зброю, якщо аналогічні системи НАТО опиняться в Польщі.