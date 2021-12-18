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Путін вважає себе Сталіним, йому потрібен психіатр: експерт про компроміс з Росією Компроміс з Росією можна порівняти з дерев'яним залізом або смаженим льодом, повідомив Ігор Яковенко

Президент США Джозеф Байден з лідером Росії Володимиром Путіним ніколи не знайде спільну мову, тому що глава Кремля слово "компроміс" сприймає, як капітуляцію. Про це заявив у програмі "Сьогодні день" на телеканалі "Україна 24" російський журналіст Ігор Яковенко.

"Словосполучення "путінська Росія" і "компроміс" - це абсолютно неможливо. Це все одно що смажений лід або дерев'яне залізо. Це річ, яка в принципі не існує. Буквально щойно надійшли докази цьому. Це оприлюднені абсолютно дивовижні документи щодо проєкту угоди з НАТО і договору з США, в яких передбачають, що США повинні взяти зобов'язання, що НАТО не буде розширюватися на схід. Ну й угода з НАТО про те, що Альянс не буде розширюватися на схід і введе для себе якісь абсурдні обмеження. Це зайвий доказ, що ніякі компроміси з Росією неможливі, тому що Путін сприймає компроміс, як капітуляцію, як здачу", — сказав журналіст.

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Він зазначив, що у Путіна спотворене сприйняття сенсу слова "компроміс".

"В голові у Путіна існує те, що називається "гра з нульовою сумою" - або він всіх повинен з'їсти, або він програє і буде з'їдений. Він не розуміє слів компромісу. У нього в структурі його мислення, в структурі конструкції світу, яка існує в його голові, слово "компроміс" відсутнє. Для нього існує тільки повна капітуляція, повна здача. Він себе сприймає як Сталіна або Жукова рано вранці 9 травня 1945 року, інших варіантів для нього немає. Чому так склалася, така конструкція світу в його голові - це окреме питання, тут треба психіатрів залучати. Однак це так. Тому ніяких компромісів з путінської Росії бути не може, це виключено зовсім", — сказав Яковенко.

Що стосується взаємин Путіна з Байденом, то Яковенко вважає, що американський лідер домовитися з главою Кремля не зможе.



"Путін домагається виходу з ізоляції. Він домагається цього піару, що вони, мовляв, з Байденом вирішують долі світу. Це якраз такий піар, який значною мірою адресований внутрішньому споживачеві, для того, щоб можна було за допомогою російських телеканалів зобразити ситуацію, що без Росії ніяк, що з Росією всі радяться, консультуються і так далі. Домовитися Байден з Путіним не зможе зовсім ні про що. Єдина можливість зупинити путінську агресію - це посилення української армії, це підвищення обороноздатності України...Я думаю, що тверда гарантія про вступ до НАТО України, Грузії та Молдови - це та можливість, яка повинна бути дана в якості відповіді на ці два абсолютно божевільних питання. Оприлюднення такого роду угод, які оприлюднило російське МЗС - угода з НАТО і договір з США, - світова практика таких прецедентів не знає взагалі. Такого не було ніколи. Це прояв божевілля. Я думаю, що відповіддю повинні бути гарантії вступу України до НАТО. Іншої мови Путін не зрозуміє", - підсумував журналіст.

Зазначимо, що 17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ – "про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО".

"В ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня ц. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.

Своєю чергою, народний депутат VII-VIII скликань Юрій Бублик у коментарі на телеканалі "Україна 24" заявив, що США є стримуючим фактором агресії Росії.

"Якби не США, то Україна давно б втратила свою державність. Однозначно відповісти складно. З одного боку - ні, не допоможуть, тому що у війні мають перемагати українці. З іншого боку - завдяки сприянню США нам перемогти підступного агресора буде легше", - сказав він.