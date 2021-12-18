16:09, Сьогодні

Обвал китайської економіки вдарить по всіх – Яковина про можливість нової світової кризи Банкрутство великої китайської компанії може спровокувати нову світову кризу, сказав Яковина

Банкрутство найбільшої китайської компанії може спровокувати світову кризу. Про це в програмі "Сьогодні День Вихідний" на телеканалі "Україна 24" повідомив міжнародний оглядач Іван Яковина.

"Американська Федеральна резервна система говорить, що є можливість початку всесвітньої кризи, тому що в китайській економіці криза почалася завдяки банкрутствам у сфері нерухомості. І поступово криза розростається, стає менш керованою. Це стає небезпечним для всієї нашої планети", - сказав Яковина.

Він повідомив, що Китай є двигуном світової економіки, а в самому Китаї таким економічним драйвером є сфера нерухомості.

"Мотором світової економіки є Китай. Він багато виробляє, багато споживає, багато торгує, багато інвестує, багато бере в борг. Зростання економіки в Китаї означає зростання економіки в усьому світі. При цьому мотором китайської економіки є саме сфера нерухомості. На неї припадає приблизно 30% всього ВВП цієї країни. Китайці продають мільярди квартир, тисячі інших об'єктів, вони постійно дають роботу сотням мільйонів людей, беруть трильйони доларів у кредити. Будівництво та нерухомість - найважливіша галузь Китаю", - сказав експерт.

Він розповів, що глобальні економічні проблеми в КНР почалися з банкрутства компанії "Evergrande".

"І ось одним із моторів у цій галузі донедавна була компанія "Evergrande". Вона була другою за обсягами будівництва, і вважалася одним із лідерів ринку Китаю. З низки причин вона збанкрутувала і тепер не може платити за своїми боргами. А борги просто циклопічні - це 310 млрд доларів! Це приблизно 2 річних ВВП України. Все, що виготовляла Україна за цілий рік, всі її громадяни, включаючи найбагатших олігархів, коштує у 2 рази менше, ніж борг однієї тільки цієї компанії", — сказав оглядач.

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Він розповів про тривожний ланцюжок, пов'язаний з погіршенням бізнесу в інших компаніях після банкрутства "Evergrande".

"Падіння такої величезної компанії, її нездатність виплачувати борги, викликали шок. На китайському ринку нерухомості ціни на житло вперше за десятиліття пішли вниз, фінансове становище всіх будівельних компаній різко погіршилося. Слідом за "Evergrande" почалися банкрутства інших забудовників. Уряд Китаю з порятунку потопаючих, поки результатів особливо сильних не дає. Вже після наданої урядом допомоги, почала руйнуватися інша велика компанія. Це дуже налякало ринок, тому що саме ця компанія вважалася зразково показовою", — сказав Яковина.

Він зазначив, що в Китаї можливий соціальний вибух, якщо влада не стабілізує ситуацію в соціальній сфері.

"Крім того, з'ясувалося, що компанія "Evergrande" винна гроші не тільки банкам, а й іншими, іноді навіть не будівельним компаніям, у яких брала в борг під великі відсотки. Банкрутство "Evergrande" зараз робить величезні дірки в бюджетах цих компаній, вони в результаті теж можуть піти на дно. Також у складній фінансовій ситуації опинилася місцева влада в Китаї. Їх благополуччя, як і благополуччя всієї китайської економіки, теж дуже залежить від благополуччя ринку нерухомості. Через зростаючу кризу на цьому ринку влада міст і провінцій починає просто тонути в боргах. Там мова йде вже про борги в розмірі 8 трильйонів доларів. Це дуже небезпечно, оскільки саме місцева влада в Китаї відповідає за соціальну сферу. Якщо грошей на соціалку не буде, то прості китайці можуть бути незадоволені й можуть почати повстання, тим більше, що в країні дуже швидко зростає безробіття, а багато людей опинилися у відчайдушному становищі", — сказав оглядач.

Він зазначив, що не за горами ймовірність обвалення стабільності й в китайському банківському секторі. Яковина також зазначив, що наступний рік обіцяє бути економічно складним для всієї планети.

"Компартія намагається зараз затикати дірки за допомогою банків, але у них резерв вже закінчується. Тому є небезпека, що через деякий час банкрутства можуть початися і в банківській сфері. Таким чином, падіння компанії "Evergrande" підірвало стабільність сектора нерухомості. Криза в цьому секторі викликає проблеми в банківській сфері та всієї китайської економіки. Але якщо почне валитися китайська економіка, як мотор світової економіки, то з'явиться величезна ймовірність настання всесвітньої економічної кризи. Чим більше я спостерігаю за китайською економікою, тим більше я вірю в те, що у 2022 році буде досить складно не тільки для КНР, але і для всієї нашої планети, принаймні, в економічному сенсі", — сказав міжнародник.

Раніше політичний аналітик, головний редактор порталу "After empire" Ольга Курносова повідомила, що відносини Китаю і Росії далекі від ідеальних. Політаналітик зазначила, що Росія і Китай мають спільного "ворога". Йдеться про США, яким обидві країни солідарно протистоять.

"У цьому вони солідарні – і ті й інші протистоять (США - ред.). Тому про щось, що посилить один одного в цьому протистоянні, вони якраз і можуть домовитися. Економічні відносини Росії та Китаю теж досить щільні. Є в чому Китай зацікавлений, а є, звичайно, і чим Росія зацікавлена. Але не треба забувати і Середню Азію, де і інтереси Китаю досить сильні, і Росія вважає це теж своїм простором, на який вона хоче впливати. Тому це ті місця, де їм є про що говорити, але і є в чому конкурувати",- сказала вона.