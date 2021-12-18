13:40, Сьогодні

Експерт пояснила, чому відносини Китаю і Росії сьогодні не можна назвати простими Росія і Китай хочуть впливати на Середню Азію, і в цьому вони конкурують, повідомила Ольга Курносова

Відносини Москви та Пекіна простими назвати не можна, незважаючи на те, що обидві держави протистоять США. Про це повідомила в програмі "Сьогодні день Вихідний" на телеканалі "Україна 24" політичний аналітик, головний редактор порталу "After empire" Ольга Курносова.

Вона також висловила точку зору про те, до чого може привести зустріч президента Росії Володимира Путіна і лідера КНР Сі Цзіньпіна на Олімпійських Іграх в Китаї в лютому 2022 року.

"Я думаю, що поки Кремлю хочеться утримати нейтральну позицію, щоб не бути під (Китаєм – ред.). Поки, швидше за все, не можна сказати, наскільки це реально, що Москва підіграє Пекіну. Вийде щось на зустрічі або це буде така чергова історія - ми подивимося. Є спільний інтерес, є конкуренція. Так що відносини Москви та Пекіна зовсім непрості", - сказала вона.

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Політаналітик зазначила, що Росія і Китай мають спільного "ворога". Йдеться про США, яким обидві країни солідарно протистоять.

"У цьому вони солідарні – і ті й інші протистоять (США - ред.). Тому про щось, що посилить один одного в цьому протистоянні, вони якраз і можуть домовитися. Економічні відносини Росії та Китаю теж досить щільні. Є в чому Китай зацікавлений, а є, звичайно, і чим Росія зацікавлена. Але і не треба забувати і Середню Азію, де і інтереси Китаю досить сильні, і Росія вважає це теж своїм простором, на який вона хоче впливати. Тому це ті місця, де їм є про що говорити, але і є в чому конкурувати",- сказала вона.

Як відомо, цього року Москва і Пекін відзначили 20-річчя їх договору про дружбу і співпрацю. Між лідерами обох країн нещодавно відбулася відеоконференція. Член Правління Української Асоціації китаєзнавців Олексій Коваль в ефірі "України 24" розповів, які теми Путін і Сі Цзіньпін обговорювали на цих переговорах. Він звернув увагу на те, що Китай розуміє, що у нього з Росією є відмінність в потенціалі.

"Росія з Китаєм дружать. Але тут є різниця потенціалів. Тобто для Китаю Росія важлива як військова міць, а для Росії Китай важливий як ринок, як економічна міць. І Китай дуже чітко це розуміє", - сказав Коваль.

Нагадаємо, раніше екскерівник Української служби "Радіо Свобода" Богдан Нагайло повідомив, що зближення Російської Федерації з Китаєм закономірне, адже обидві країни воюють політично та економічно з країнами Заходу. За його словами, союз між двома країнами може загрожувати й Україні:

"Не забувайте, що Україна є не тільки між Росією і Китаєм, але ще і між США і Китаєм. Думаю, що абсолютно зрозуміло, що Пекін і Москва хочуть представити об'єднаний фронт, як Байден і західні лідери минулого тижня намагалися показати єдину позицію щодо РФ", — говорить він.