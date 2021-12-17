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Путін не відпускатиме напругу — адвокат про дії Кремля Микола Полозов розповів, про що каже грізна риторика Росії

Реальна політика Росії розходиться із її заявами, заявив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" російський адвокат і правозахисник Микола Полозов.

"Важливо розуміти, що Путін і Кремль діють за принципом дворового хулігана, який підбігає, замахується і намагається налякати. Але при цьому бити він не буде, розуміючи, що може отримати у відповідь. Під час розмови Байдена з Путіним, я вважаю, Джо Байден докладно і популярно пояснив, що буде, якщо Росія завдасть удару. І вся ця грізна риторика про те, що не можна переходити "червоні лінії", що неприпустима присутність НАТО біля російських кордонів і так далі, залишається риторикою, тому що реальна політика істотно відрізняється від тих грізних заяв, які спочатку робилися", — сказав він.

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Полозов відповів, чи буде розрядка напруги, що накопичилася.

"Розрядка буде, але Путін хоче максимально продавити свої умови. Тому зрештою він не відпускатиме напруги, він все одно якимось чином маніпулюватиме, змушуючи Захід йти на якийсь компроміс", — сказав він.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України.

17 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в ситуації з російською агресією на адресу України потрібно готуватися до гіршого. Він наголосив, що посилення військової активності Росії біля українських кордонів продовжується.

"Ми збільшили свої розвідувальні можливості щодо спостереження за цим посиленням, обмінюємося розвідданими та, звичайно, продовжуємо підтримувати Україну", - сказав Столтенберг.