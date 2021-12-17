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Китай нарощує виробництво вітроенергетики: названі показники Потужність генерацій сягнула рекордних 300 гігават

Піднебесна вирвалася в лідери з виробництва вітроенергетики. Потужність генерацій сягнула рекордних 300 гігават, повідомили в Національному управлінні енергетики Китаю. Про це повідомляється в ефірі програми "Економіка" на телеканалі "Україна 24".

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"Зелені" кіловати забезпечують нині понад 13% потреб країни. Цей показник поступово зростатиме, пообіцяв очільник країни Сі Цзіньпін.

За 40 років КНР планує стати вуглецево-нейтральною державою, зокрема повністю відмовитися від вугілля.

Нагадаємо, "зелена" енергетика досягне потужності 4800 гігават через п'ять років. У 2026 році лише 5% новозбудованих електростанцій спалюватимуть вугілля та газ.

Світові ціни на викопне паливо зростають, тому експерти вважають, що майбутнє — за джерелами енергії, що відновлюються, зокрема, екологічними сонячними електростанціями.