18:52, Сьогодні

У США бунт: Піонтковський не відкидає капітуляцію Заходу перед Росією Андрій Піонтковський порадив Україні звернути увагу на події у Вашингтоні

Чи потрібна зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним, розповів в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" російський політолог Андрій Піонтковський.

"Правильну політичну заяву зробив Зеленський, що він готовий зустрітися з Путіним для вирішення всіх питань, насамперед ліквідації наслідків російської агресії. Але створюється таке враження, що відбувається ледь не вимолювання цієї зустрічі, воно абсолютно непродуктивне. Наприклад, сьогодні з'явилися якісь витоки, що, можливо, Зеленський поїде до Пекіна на відкриття Олімпіади, щоб там десь на хвилинку зустрітися з Путіним. Це зовсім, мені здається, недоречно", — сказав він.

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Піонтковський вказав на події, які значно важливіші для України.

"Набагато важливіше впливати на те, що зараз відбувається у Вашингтоні — це такий бунт американського істеблішменту, більшості Сенату і Конгресу проти зрадницької політики Селлівана, помічника Байдена з національної безпеки. Селліван дзвонив у Кремль з приводу російського ультиматуму, і вже через пів години Ушаков, який найбільш «яструбині» заяви проти України та Заходу робить і погрожує військовою відповіддю на незгоду з російськими ультиматумами, готовий вилетіти у будь-яку точку земної кулі для підписання документа про гарантії Росії, тобто фактично про капітуляцію Заходу. Ось це дуже важливий напрямок для української дипломатії. Вона вдало з ним справляється, міністр закордонних справ бере активну участь у дискусії у Вашингтоні та мобілізує прихильників України. А ось ця тема зустрічі з Путіним — це, мені здається, результат постійних контактів Єрмака з Козаком, про які сьогодні Пєсков свідомо чи несвідомо проговорився", — сказав він.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про можливість переговорів з Росією щодо Донбасу не лише у "Нормандському форматі". Свою заяву він зробив у Брюсселі на пресконференції після завершення засідання саміту Східного партнерства.

"Україна готова до будь-якого формату переговорів щодо врегулювання. Потрібне бажання Російської Федерації, а його немає", - сказав Зеленський.