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"Для Кремля все зрослося": російський експерт про переговори Байдена і Путіна США пішли на поступки Росії, в Кремлі позитивно оцінюють переговори Байдена і Путіна, повідомив експерт

У Росії влада із задоволенням поставилася до результатів переговорів президентів США і Росії Джозефа Байдена і Володимира Путіна. Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політтехнолог Ігор Князєв.

"Мені здається, судячи з того, в якому вигляді прийнятий новий американський бюджет, з боку Москви з Байденом все дуже добре зрослося. Санкції проти "Північного потоку-2" пропали, персональні санкції проти 35 осіб пропали, і ще багато чого з бюджету пропало. Тому, мені здається, що все там для Кремля зрослося прекрасно", - сказав експерт.

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Він зазначив, що Кремль результатами цієї зустрічі задоволений.

"Пан Байден анонсував майбутню нову велику розмову з Володимиром Путіним, і російська влада перебуває в дуже позитивному настрої щодо російсько-американських відносин. Інтенсифікувалися всі контакти, обговорення, багато розмов йде між військовими та іншими. Якщо оцінювати результати цієї зустрічі для Кремля, там якраз все зрослося найкращим чином", - сказав Князєв.

Своєю чергою, політичний аналітик Марія Золкіна зазначила, що Росія хоче перезавантажити свої відносини із Заходом.

"Тут важливо, що українська історія зараз є лише одним з епізодів російських переговорів з колективним Заходом. Першість тут мають Сполучені Штати Америки з боку обумовленого Заходу. Але російська сторона із західними візаві говорить не тільки про Донбас, не тільки про український епізод. Це велика спроба Росії домовитися перезавантажити відносини із Заходом", - сказала Золкіна.

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Раніше ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що в США "перейнялися" безпекою путінської Росії, забувши про безпеку тих країн, куди росіяни здійснили вторгнення. Експерт також перерахував послаблення, які Вашингтон організував щодо Москви.

"Гарантією безпеки України могло бути членство в НАТО - Байден відмовив у цьому. Надання ПДЧ (план дій для членства - ред.) для вступу до НАТО - Байден відмовив. Надання військової допомоги - щойно надійшло повідомлення, що Байден зупинив постачання 200 млн доларів військової допомоги Україні. Це не зовсім гарантія, але хоча б канал зв'язку. Посол США в Україні - він досі не призначений. Спеціальний посланник президента США в Україні - він не призначений. Введення санкцій проти "Північного потоку-2" - вони зняті, вони не введені в новому оборонному бюджеті. Санкції проти 35 російських чиновників, які звинувачуються і в корупції, і в агресивній поведінці - вони зняті. Санкції проти зовнішнього боргу Росії - вони зняті. Все це зроблено адміністрацією Байдена. Адміністрація Байдена робить неймовірно багато для того, щоб забезпечити безпеку Путіна. Що вона робить для безпеки України?" — підсумував Ілларіонов.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України.