15:46, Сьогодні

Відключити Росію від SWIFT неможливо: експерт назвав причину "Іран живе без SWIFT вже скільки років?"

Росії не зашкодить можливе відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT, оскільки в неї є давно своя система, заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політичний експерт Геннадій Дубов.

"Іран живе без SWIFT вже скільки років? У нас давно люблять фантазувати, що треба ембарго на постачання, відповідно, вуглеводнів російських, газу, нафти... Скільки вони коштуватимуть, якщо Росію викинути з цих ринків, і з якого дива європейці на це погодяться?" - сказав він.

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"Якщо відрубати від SWIFT... Іран сьогодні торгує лише з Китаєм. Хочуть, щоб західний світ просто посунув Росію в Китай? Так вони прямо декларують, що, навпаки, їхня політика стримування Китаю сьогодні ґрунтується, зокрема, на пошуку компромісів із Росією. Тому якщо подивитися через цю призму, то вийде зовсім інакше", - розповів експерт.

За його словами, SWIFT - це приватна організація:

"Там приватний капітал. Як ЄС (як конфедеративний орган), уряд США в принципі можуть примусити приватну компанію свою систему десь від'єднати? Навіть формально це неможливо. Якби хотіли дійсно налякати, вони б чітко розкладали конкретно, що раз, два, три, SWIFT, ембарго і щось ще. А те, що вони говорять, - це, по суті, йдеться про те, щоб ви відбили це "паперове вторгнення", яке відбувалося 2 місяці на шпальтах західних газет. Це димова завіса. Я також вірю, що нам "впарять" Мінськ у буквальній редакції під виглядом того, що "ми, відповідно, захистили вас від повноцінного повномасштабного вторгнення з п'яти напрямків".

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України.

Експосол США в Україні Джон Гербст заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мій погляд. Можливо, навіть дозволити відправити натовські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мій погляд, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така все одно залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - зазначив він.

Своєю чергою російська журналістка Юлія Латиніна розповіла, чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.