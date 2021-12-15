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Лукашенко помстився Тихановському: політолог назвав вирок опозиціонеру "сталінським" Сергій Тихановський дозволяв собі грубити Олександру Лукашенку, це "вилилося" у вироку суду, повідомив політолог

Білоруський опозиціонер Сергій Тихановський отримав вирок суду часів Сталіна. Про це повідомив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" білоруський політолог Валерій Карбалевич.

"Вчорашні вироки в Білорусі вже назвали "сталінськими". Це терміни часів Сталіна. Тоді такі великі терміни давали. Найцікавіше, що всі ці люди, яких судили, були заарештовані ще в червні, тобто задовго до початку масових протестів. Те, що влада називає заворушеннями, вони в них навіть брати участь не могли, вони не встигли", — сказав політолог.

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Також він повідомив, що в "посадці" опозиціонерів головним був Сергій Тихановський.

"Паровозом" був якраз Сергій Тихановський, а всі решта, найімовірніше, пішли за компанію й отримали такі великі терміни. Там декілька блогерів. Фактично бути блогером у Білорусі - значно небезпечніше, ніж бути навіть лідером опозиції. Тут, звичайно ж, особиста помста Олександра Лукашенка Сергію Тихановському і за історію з його дружиною, яка фактично відібрала у Лукашенка значну частку легітимності, і сам Сергій Тихановський вів свою компанію дуже агресивно, навіть образливо для Лукашенка. Коли Лукашенко зустрічався з лідерами опозиції в КДБ восени минулого року, Сергій Тихановський теж поводився з ним дуже зухвало. Лукашенко таких речей не прощає. Це була особиста помста Лукашенка Тихановському. І це пояснюється такими великими термінами", — сказав Карбалевич.

Крім того, на рішення суду могли вплинути санкції Заходу щодо Білорусі, сказав політолог.

"Плюс ще один момент. Цей суд відбувся після нового пакету санкцій з боку США і Євросоюзу. Це теж така своєрідна відповідь заходу, мовляв, чим більше ви будете нас тиснути санкціями, тим більше ми будемо здійснювати репресій проти білоруської опозиції. Це такий сигнал", - сказав він.

Також політолог повідомив, чи можуть політичних в'язнів звільнити раніше.

"Я думаю, що ці люди сидітимуть до тих пір, поки при владі буде Олександр Лукашенко, поки в Білорусі збережеться нинішній політичний режим. Коли цей режим зникне, тоді, зрозуміло, що всі отримають свободу. У Білорусі сьогодні понад 900 політичних в'язнів", - сказав Карбалевич.

Політолог порівняв ситуацію в Білорусі з режимом у Північній Кореї.

"Лукашенко всередині своєї країни зміцнив позиції свої. Він взяв ситуацію "під контроль", він "закатав" протести в асфальт, і сьогодні неможливо уявити відновлення цих протестів. Ось у Північній Кореї ніяких протестів немає і бути не може", - сказав він.

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Зазначимо, що суд у Гомелі засудив блогера та опозиціонера Сергія Тихановського до 18 років колонії посиленого режиму, пише BBC. Крім того, повідомляється, що вироки отримали також і фігуранти так званої "справи Тихановського": політик Микола Статкевич, який балотувався на пост президента у 2010 році, отримав 14 років колонії, блогер Ігор Лосик - 15 років, член ініціативної групи з висунення Світлани Тихановської на президентські вибори Артем Саков - 16 років, модератор соцмереж проєкту "країна для життя" Дмитро Попов - 16 років і блогер Володимир Циганович - 15 років колонії.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Білорусі, які стосуються 20 осіб та 12 організацій. У списку, зокрема, є Дмитро Лукашенко - син самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Серед підсанкційних компаній фігурують "Белтехекспорт", виробник добрив "Славкалій" та "Агророзквіт", яка є українським дочірнім підприємством "Білоруськалію", 140-й ремонтний завод, авіакомпанія "Трансавіаекспорт".

Крім цього, до санкційного списку внесли два транспортні літаки Іл-76ТД та гелікоптер Agusta-Westland AW-139, який зареєстрований на "Славкалій".

Національний перевізник "Белавіа" під санкції не потрапив.

Раніше колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні може робити серйозну ставку на росіян.