13:04, Сьогодні

Китай і Росія називають себе друзями: експерт про зустріч Сі Цзіньпіна і Путіна Путін і Сі Цзіньпін під час переговорів робили наголос на своїй співпраці, питання України не підіймалося, сказав експерт

Москва і Пекін цього року відзначили 20-річчя їх договору про дружбу і співпрацю. Про те, які теми обговорювали на відеоконференції лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін, розповів у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" член Правління Української Асоціації китаєзнавців Олексій Коваль.

"Між Сі Цзіньпінем і Путіним існують особисті контакти, особисті зв'язки. Вони називають себе друзями. І Путін скоріше за все буде єдиним лідером у світі, якій буде присутній на відкритті Олімпійських ігор на початку лютого. І на тлі того, що деякі інші країни оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді, то для Китаю дуже важливо показати, що є зарубіжні держави, які їх підтримують. І в їхній розмові вже говорилося про Олімпіаду. Путін підтримав Олімпіаду, він сказав, що Китай проведе її на високому рівні", - сказав експерт.

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Він звернув увагу на те, що Китай розуміє, що у нього з Росією є відмінність в потенціалі.

"Росія з Китаєм дружать. Але тут є різниця потенціалів. Тобто для Китаю Росія важлива як військова міць, а для Росії Китай важливий як ринок, як економічна міць. І Китай дуже чітко це розуміє", - сказав Коваль.

Експерт також повідомив, що на зустрічі між Путіним і Сі Цзіньпінем українське питання не порушувалося.

"Комюніке після цієї зустрічі відрізняється від зустрічі з Байденом лише тому, що у Китаю і Росії немає спірних питань. Китай не заступається за якісь інші країни, не відстоює позицію тієї ж України. Україну вони взагалі не обговорювали, але, наприклад, Афганістан цього року обговорювали", — сказав він.

Олексій Коваль вважає, що зустріч лідерів Китаю і РФ відбулася для підбивання підсумків спільної роботи, а також обговорення планів на наступний рік.

"Цього року - 20-річчя Великого договору між Росією і Китаєм про дружбу і співпрацю. Я думаю, що це така підсумкова розмова двох лідерів. Тобто вони підвели підсумки цього року, намітили плани на наступний рік", — сказав він.

Зазначимо, що російські ЗМІ повідомили про те, що сьогодні, 15 грудня, Путін і Сі Цзіньпін проводять переговори в режимі онлайн-трансляції. Лідери країни обговорили ситуацію з пандемією, а також зимові Олімпійські ігри 2022, які пройдуть в КНР. Як пише російське видання ТАСС, Володимир Путін назвав відносини РФ і Китаю справжнім зразком міждержавного співробітництва в XXI столітті.

Нагадаємо, раніше екскерівник Української служби "Радіо Свобода" Богдан Нагайло повідомив, що зближення Російської Федерації з Китаєм закономірне, адже обидві країни воюють політично та економічно з країнами Заходу. За його словами, союз між двома країнами може загрожувати та Україні:

"Не забувайте, що Україна є не тільки між Росією і Китаєм, але ще і між США і Китаєм. Думаю, що абсолютно зрозуміло, що Пекін і Москва хочуть представити об'єднаний фронт, як Байден і західні лідери минулого тижня намагалися показати єдину позицію щодо РФ", — говорить він.

Також нагадаємо, що 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори щодо України.