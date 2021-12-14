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Меркель і Макрон "дмуть у дудку" Путіна: Гордон про те, чому не вірить Заходу Франція і Німеччина цілком можуть підігравати Кремлю, який активно "купує" західних лідерів, повідомив Гордон

Росія платить величезні гроші на те, щоб корумпувати західних лідерів і впливових політиків. Про це повідомив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Я продовжую говорити про те, що я не вірю нашим західним партнерам. Я їм не вірю. Зараз Bild (найбільша німецька щоденна ілюстрована газета-таблоїд – ред.) пише вже після відходу Ангели Меркель з поста канцлера ФРН, що вона особисто заперечувала проти того, щоб особисто давати Україні німецьку зброю. Що це?" - сказав журналіст.

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За його словами, ексканцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон підіграватимуть президенту РФ Володимиру Путіну.

"І Меркель, і Макрон "дмуть в дудку" Путіна, причому це традиційно. Франція дуже проросійськи налаштована завжди, традиційно. Колишній канцлер ФРН Шредер (Герхард Фріц Курт Шредер - Ред.) і Фійон (Франсуа Шарль Арман Фійон - ред.), колишній прем'єр Франції керують нафтогазовими структурами Росії після свого звільнення... Я не здивуюсь, якщо Ангела Меркель теж переїде в Росію на роботу, я не здивуюсь, повірте мені", - сказав журналіст.

Він також повідомив, що в бесіді з російським мільярдером дізнався, що Росія витрачає колосальні кошти на те, щоб "купити" європейських лідерів.

"Сергій Пугачов (колишній найближчий друг Путіна, мільярдер - ред.) в інтерв'ю мені каже, що європейські лідери стоять у черзі, щоб корумпуватися Росією, тому що Росія платить казкові гроші. Росія правонаступниця Радянського Союзу. Радянський Союз цим теж балувався, причому активно всі роки свого існування. Купували й лідерів, і не лідерів", - сказав Гордон.

Нагадаємо, раніше журналістка Олеся Бацман розповіла про потужну медіакампанію, яку Офіс президента нібито розгорнув проти Дмитра Гордона.

"Після того як Дмитро Гордон почав критикувати президента Зеленського і його дії, знаєте, що сталося? Після цього Офісом президента було розгорнуто найпотужнішу, атакувальну медіакампанію, на яку витрачаються гроші не з особистої кишені президента Зеленського, не з кишені когось з Офісу президента. Це наші з вами бюджетні гроші, наші з вами податки", - сказала журналістка.

Тижнем раніше журналіст Дмитро Гордон розповів, що Офіс президента почав проти нього потужну кампанію з дискредитації. За його словами, ОП не сподобалося, що він відкрито критикує владу.

"Я не розумію, чому треба брехати, замовчувати, йти на зближення з Росією. Чому корупція у нас дуже жорстка. І ставлю запитання, які зависають у повітрі. Але президент дуже образився, я це точно знаю. Дав команду, щоб Гордона всіляко перевіряла податкова, спецслужби шукали компромат", - каже він.