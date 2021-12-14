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Блокування постачання озброєння Україні: Співак пояснив ситуацію "Дипломатія та зовнішня політика - це політика сигналів"

Позицію щодо блокування постачання Україні летального озброєння ексканцлер Німеччини Ангела Меркель ніколи не приховувала. Про це заявив в ефірі програми "Правда із Дмитром Співаком" на телеканалі "Україна 24" політолог та телеведучий Дмитро Співак.

"Так, це позиція Меркель з 2015 року – вона її не приховувала. У неї така позиція – не буде тут летального озброєння, бо це може призвести до колосального кровопролиття. А ми про світ говоримо чи про кровопролиття?" Де ж ваша сміливість була? Потрібно було наїжджати на Меркель 5 місяців тому. Це називається дипломатичне хамство, яке нам прилетить, дипломатично віддасться. У нас все гірші стосунки з Німеччиною. І Ангела Меркель продовжує грати серйозну позицію. І Шольц – не "зелений" пацан. І там дуже складний уряд", – сказав він.

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На його думку, дипломатія та зовнішня політика - це політика сигналів:

"А чого сьогодні Макрон Путіну дзвонить - поспілкуватися з ним до зустрічі із Зеленським? Ну якщо ми такі "суб'єктні". Що проконсультуватися та передати нам? Ну, проконсультуються, передадуть. А 2 роки тому в Парижі, коли Зеленський прийшов та відновився Нормандський формат, було інакше... Були надії... Ви ж розумієте, що він демонстративно сьогодні спілкується з Путіним?.. Дипломатія та зовнішня політика – це політика сигналів. Він же міг не дзвонити сьогодні, а міг подзвонити тиждень тому. Він дзвонить сьогодні, щоб завтра зустрітися із Зеленським. Ми програли всі кейси за 2021 рік".

Нагадаємо, німецьке видання Bild заявило, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала поставку Україні озброєння в рамках НАТО - тепер посол України закликає новий уряд Німеччини зняти блокаду. Видання зазначає, що з травня 2021 року Німеччина використовує механізм в рамках НАТО, щоб завадити іншим членам Альянсу продавати зброю Україні.

Згідно з інформацією видання, німецьким вето було заблоковано таке озброєння: 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.

Україна вже оплатила обидві системи озброєння на початку 2021 року через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA) та чекала на доставку. Але у травні представники Німеччини та Нідерландів у раді NSPA виступили проти продажу та заблокували його.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову. Зокрема, вони обговорили Україну.

Повідомляється, що Путін поскаржився французькому колезі на нібито порушення мінських угод з боку України. За його словами, Київ нібито загострює обстановку на лінії зіткнення при "потуранні ряду західних країн", які до того ж "накачують Україну сучасною зброєю".

Крім цього, Путін заявив про необхідність вироблення юридично зафіксованих гарантій, які виключили б вступ України до НАТО.