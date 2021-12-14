19:09, Сьогодні

Росія може мати доступ до застосунку "Дія": деталі Серед десятків компаній, які залучали для надання послуг, виявилися дві російські

Росія може мати доступ до мобільного застосунку "Дія", якому довірили особисті дані мільйони громадян України. Таку інформацію оприлюднив інтернет-ресурс Legal Informatics. Про це стало відомо в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Видання пише, що серед десятків компаній, які залучали для надання послуг, виявилися дві російські. Обидві тепер мають доступ до технологій створення "Дії", а також можуть взаємодіяти з іншими державними інформаційними системами України.

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Найцікавіше, що одна з цих компаній - ЕРАМ Systems - причетна до уряду Росії та розробляє програмне забезпечення, зокрема для Сбербанку Росії, ВТБ, Ростелекому та Яндексу, тобто гарантовано підпадає під протекцію російської ФСБ.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав перевірити всі дані, перед тим як робити остаточні висновки:

"Це питання потрібно ставити Кабінету міністрів. Апарат РНБО займається своїми питаннями. Ба більше, якщо будуть якісь запитання - ця інформація з'явилася сьогодні, то треба розбиратися - це відповідає дійсності, чи не відповідає. Останнім часом у нас є дуже багато інформації. Коли ми починаємо її перевіряти, то, на жаль або на щастя, вона не відповідає дійсності. Нас дуже часто вводять в інформаційні процеси, тому треба розбиратися та з'ясувати, чи це відповідає дійсності".

Нагадаємо, Legal Informatics оприлюднило розслідування, де вказано, що за звичайною версією першу "Дію" розробила команда волонтерів EPAM (30-35 осіб) повністю безоплатно в перервах між своєю основною роботою в компанії.

За цією ж версією EPAM (відомий офшорний розробник програмного забезпечення з великими командами в Росії, Білорусі та Україні) почав спочатку (у 2019 році) співпрацювати з Мінцифрою над технічним аудитом цифрових державних сервісів.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що потенційними користувачами застосунку державних послуг "Дія" можуть бути 25-27 мільйонів громадян.

"Є декілька непрямих ознак, на які можна орієнтуватися (вираховуючи кількість людей, готових встановити "Дію" - ред.), – це кількість онлайн-користувачів банків та фінтех-компаній. Це аудиторія, яка вже готова до використання цифрової держави та електронних держпослуг. За моєю оцінкою, обсяг користувачів, які готові використовувати цифрові сервіси, – приблизно 25-27 млн.

У нас зараз 11,8 млн унікальних користувачів "Дії" та понад 11,9 млн унікальних користувачів порталу. Ми поступово наближаємося до зазначеного числа", - сказав він.