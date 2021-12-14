18:31, Сьогодні

Російські війська на кордоні з Україною: Путін висунув вимоги Заходу "Це в першу чергу шантаж щодо України"

Озброєння та війська біля кордону України президент Росії Володимир Путін буде тримати далі. Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Путін, якщо він розпочинає розмову з Байденом, буде тримати озброєння та війська біля нашого кордону. Це йому щось коштує, але для нього набагато важливіше можливість впливати та постійно "підживлювати" ці переговори. І Володимир Зеленський сказав, що це шантаж щодо Заходу, але це в першу чергу шантаж щодо України", - сказав він.

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"Що хоче зробити Путін? Він хоче поставити Захід на вилку. Якщо Захід іде йому на поступки - щонайменше на компроміси, - то Путін виграв. Якщо не йде, то Путін розпочинає обмежені воєнні дії - і тоді Захід у складній ситуації. На відміну від 2014 року загроза зрозуміла, Захід не зумів її зупинити - тоді Захід слабкий. Причому не лише до Путіна, але й до Китаю. І Путін добре це розуміє. Шантажуючи нас і тримаючи війська біля наших кордонів, Путін хоче тримати і нас, і Захід. Тому наша безпека - це безпека Заходу", - розповів Клімкін.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України. Розмова Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським відбулася 9 грудня.

Народна депутатка Ірина Геращенко висловилася про наслідки цих переговорів для України.

"Найгірше вже відбувається, насправді. Хочу наголосити, що завжди, навіть якщо нам малюватимуть рожеві замки, найгірше, коли про Україну говорять без України. Вибачте, це наша країна. Ми творці своєї долі. Я вважаю, що Зеленський зараз під час переговорів з Байденом має подякувати нашому стратегічному партнерові за незмінну підтримку нашої територіальної цілісності, суверенітету, але поставити дуже чітку рамку: ви говорите про Україну, і ми наполягаємо, щоб це відбувалося лише з Україною", — сказала вона.