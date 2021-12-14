17:53, Сьогодні

Ексголова МЗС сказав, кого побоюється Путін "Якщо ми самі себе не захищаємо, нас ніхто не буде захищати"

Підтримка США для України є важливою, заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Кого Путін одночасно і поважає, і побоюється? Це Байден. Якщо подивитися на Європу, то там, звичайно, є люди, з якими він розмовляє - Макрон, Шольц. Але реально поставити "червоні" лінії, коридор Путіну може лише Байден. У цьому сенсі підтримка США для нас важлива", - сказав він.

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"Але якщо ми самі себе не захищаємо, нас ніхто не захищатиме. Якщо самі собі не допомагаємо, нам ніхто не допомагатиме. Є речі, які потрібно було зробити на вчора або позавчора. І це питання нашої довіри до себе, оскільки ми запитуємо в себе або влади, чи ми зробили все, що від нас залежить", - розповів Клімкін.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України. Розмова Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським відбулася 9 грудня.

Народна депутатка Ірина Геращенко висловилася про наслідки цих переговорів для України.

"Найгірше вже відбувається, насправді. Хочу наголосити, що завжди, навіть якщо нам малюватимуть рожеві замки, найгірше, коли про Україну говорять без України. Вибачте, це наша країна. Ми творці своєї долі. Я вважаю, що Зеленський зараз під час переговорів з Байденом має подякувати нашому стратегічному партнерові за незмінну підтримку нашої територіальної цілісності, суверенітету, але поставити дуже чітку рамку: ви говорите про Україну, і ми наполягаємо, щоб це відбувалося лише з Україною", — сказала вона.