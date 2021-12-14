16:53, Сьогодні

Екснардеп розповів, чи допоможуть США Україні завершити війну на Донбасі "Якби не США, то Україна давно б втратила свою державність"

США є стримувальним фактором щодо агресії Росії. Про це розповів в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народний депутат VII-VIII скликань Юрій Бублик.

Також він відповів на запитання, чи допоможуть США Україні завершити війну на Донбасі:

"Якби не США, то Україна давно б втратила свою державність. Однозначно відповісти складно. З одного боку - ні, не допоможуть, тому що у війні мають перемагати українці. З іншого боку - завдяки сприянню США нам перемогти підступного агресора буде легше", - сказав він.

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Нагадаємо, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський розповів, як нові санкції США можуть вплинути на економіку Росії.

"Я хотів би відповісти трьома тезами. Перша: як правило, санкції спрацьовують у середньо- та довгостроковому плані. Скажімо, чекати краху російської економіки внаслідок запровадження санкцій дуже складно. Друга позиція: санкції мають тривати певний проміжок часу і лише тоді вони спрацюють. І третє: вже сьогодні російська економіка перебуває під санкціями, починаючи з 2014 року, і за оцінками навіть російських експертів, вона втрачає приблизно 1,5% ВВП. Що це означає? Це означає, що без санкцій російський ВВП зростав би на 1,5% більше, ніж із санкціями", — пояснив він.

Водночас російський економіст, ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що зараз питання щодо "Північного потоку-2" для України зовсім несуттєве.

"Йде ескалація загроз. Зараз ті 2 або 3 млрд доларів, які Україна може не отримати після 2024 року, абсолютно бліднуть у порівнянні з тим, про що домовилися Байден та Путін. Ви розумієте, що це радикальний перегляд системи відносин, який на рівні Ялтинсько-Потсдамської системи?

Але тільки тепер домовленість про це досягнута однією людиною, яка сиділа в Білому домі, та іншою особою, яка сиділа в Сочі. Тому цю систему тепер правильно називати "Сочинсько-Білодомівською" - вона задумана в Сочі та здійснена за допомогою Білого дому. Це система розподілу Європи, встановлення нових сфер впливу", - сказав він.