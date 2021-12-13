14:49, Сьогодні

Болюча тема: економіст розповів, які санкції відчутно вдарять по Росії Ігор Бураковський прокоментував підготовлений США пакет санкцій

Як нові санкції США можуть вплинути на економіку Росії, розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.

"Я б хотів відповісти трьома тезами. Перша: як правило, санкції спрацьовують у середньо- та довгостроковому плані. Скажімо, чекати краху російської економіки внаслідок запровадження санкцій дуже складно. Друга позиція — санкції мають продовжуватися впродовж певного періоду і лише тоді вони спрацюють. І третє — вже сьогодні російська економіка перебуває під санкціями, починаючи з 2014 року, і за оцінками навіть російських експертів, вона втрачає приблизно 1,5% ВВП. Що це означає? Це означає, що без санкцій російський ВВП зростав би на 1,5% більше, ніж із санкціями", — пояснив він.

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Експерт розповів, які саме санкції відчутно вдарять по Росії.

"Якщо введуть цей великий пакет санкцій (США — ред.), очікування російських експертів такі, що Росія втрачатиме 2-2,5% зростання ВВП. І я хотів би сказати, що в принципі це відчутно. Але важливо, якими будуть ці санкції. На сьогодні не введені санкції проти безпосередньо "Газпрому" та інших великих компаній. Це дуже великий потенціал, який дуже сильно вдарить по Росії. Також запроваджувати санкції потрібно не лише проти конкретних людей, а й проти членів їхніх сімей та загалом пов'язаних осіб. Думаю, для російського істеблішменту це була б дуже болісна тема. І, нарешті, відключення Росії від системи SWIFT. Але тут, з одного боку, російські банки та фінустанови втратять ліквідність та конкурентоспроможність. Але це не означає, що зупиниться банківська діяльність. Вона продовжиться в інших форматах", — сказав він.

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Нагадаємо, раніше у США розповіли, якими можуть бути нові санкції проти Росії. Вони можуть торкнутися оточення президента Володимира Путіна та енергетичні компанії, а також припускати відключення Росії від системи міжнародних платежів SWIFT.

Наразі офіційні особи розглядають широкий спектр санкцій щодо Росії, які мають утримати президента РФ Володимира Путіна від вторгнення в Україну.