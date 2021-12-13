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Хто прийде на зміну Путіну: Яценюк здивував заявою Експрем'єр заявив, що не вірить у демократичну Росію

Хто прийде на зміну президенту Росії Володимиру Путіну, розповів у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Путін помилявся щодо України 15 років. Я хочу, щоб він перестав помилятися знаєте чому? Тому що я хочу, щоб його вже не було. Але я хочу, щоб ми не помилялися насамперед. Навіть якщо Путіна не буде у Кремлі, на мою думку, Росія не зміниться. Я так вважаю. Історія показує, особливості відносин між Росією та Україною, що Росія завжди вела одну політику щодо України: поневолення та захоплення. Замість Путіна прийде інший Путін. Він може бути іншого зростання, іншого виду, але його помисли та дії будуть такими ж. На жаль, я не вірю у демократичну Росію", — сказав він.

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За словами Яценюка, боротьбу за незалежність України ще не закінчено.

"Ми є не просто свідками, а учасниками того, що держава, яка відновила свою незалежність, зі зброєю в руках фактично вперше за нашу історію відбила російську навалу і відстояла незалежність. Наші онуки та правнуки читатимуть історичні книги про події, учасниками яких ми є. Але ця боротьба ще не завершена. Ні Путін, ні його спадкоємець плани щодо України не змінять. І тут колективний Захід теж має чітко усвідомити: з росіянами не можна розмовляти мовою, яку вони не розуміють. Для них зрозуміла дуже чітка силова позиція", — сказав він.

Раніше російський економіст, ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Іларіонов заявив, що союзники України переходять на бік агресора.

"Ніколи такої серйозної ситуації не було, бо ті, кого вважали союзниками, виявилися не союзниками, а перейшли на бік супротивника і відкрили другий фронт проти України. Це дуже неприємна та важка історія, яку в Україні дуже важко прийняти через зрозумілі причини. Проте якщо про це не говорити, то ніколи правильних рішень прийнято не буде", — сказав він.