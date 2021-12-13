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Армія Росії дійде до Києва за 6 годин - генерал Кривонос про загрози для України "Завдання №1 - розпочати війну, злякати керівництво України"

Підвищення рівня ескалації з боку Росії може розпочатися з нанесення авіаційних ударів та ударів високоточною зброєю. Про це сказав в ефірі програми "Реальна політика" на телеканалі "Україна 24" експерший заступник командувача сил спеціальних операцій, ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос.

"Тому на певних етапах не потрібно розділяти, що "фронт на фронт" та "ділянка на ділянку". На певних ділянках накопичуються сили та засоби, які дозволяють розпочати наступ, здійснювати певні наступальні дії та оточувати або досягати певних речей. Завдання №1 - розпочати війну, злякати керівництво України. Нагадаю, що від Сум до Києва нормальним маршем за 6 годин російська колона дійде, якщо не буде спротиву і ми не будемо до цього готові. І цього буде достатньо, щоб уряд країни капітулював, умовно кажучи. Але уряд не враховує, що ще є український народ - його бажання може не збігтися з бажаннями переляканого уряду", - сказав Кривонос.

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На його думку, росіяни спостерігають, чи розколоте українське суспільство:

"Чого бояться росіяни й не хочуть? Вони бояться підготовленого, навченого, мотивованого українського народу. І завдання влади - і попередньої, і цієї - це треба було робити. На жаль, цього не робилося. І протягом 30 років у нас будь-яка влада, яка була, не працювала над цим питанням. Тому росіяни дивляться та чітко спостерігають - чи розколоте наше суспільство, чи є підтримка у суспільстві щодо питань боротьби до останнього та активної боротьби, чи є питання розхитування ситуацій капітуляційних. Тому завдання №1 - це не лише військові мусять бути готовими, а й цивільні, бо якщо в країні буде бардак, паніка, то армія не зможе воювати, бо армія своєчасно не отримає боєприпаси, продовольство, живу силу та техніку, а уряд та парламент за останні роки зробили багато не на користь держави".

Нагадаємо, ексміністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що Україна стоїть на порозі великої війни з Росією і вторгнення РФ може статися вже в найближчі місяці.

"Я глибоко переконаний, що стоїмо на порозі серйозної війни з Російською Федерацією. Вторгнення російської армії - це питання не років, а питання декількох днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу", - заявив він.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла, чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі й трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.