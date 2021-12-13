Байден віддав Україну Путіну, Європу поділили - Іларіонов

Зараз питання щодо "Північного потоку-2" для України зовсім несуттєве, заявив в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" заявив російський економіст, ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов.

"Йде ескалація загроз. Зараз ті 2 або 3 млрд доларів, які Україна може не отримати після 2024 року, абсолютно бліднуть у порівнянні з тим, про що домовилися Байден та Путін зараз. Ви розумієте, що це радикальний перегляд системи відносин, який на рівні Ялтинсько-Потсдамської системи?

Але тільки тепер домовленість про це досягнута однією людиною, яка сиділа в Білому домі, та іншою особою, яка сиділа в Сочі. Тому цю систему тепер правильно називати "Сочинсько-Білодомівською" - вона задумана в Сочі та здійснена за допомогою Білого дому. Ця система розподілу Європи, встановлення нових сфер впливу", - сказав він.