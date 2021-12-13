Байден віддав Україну Путіну, Європу поділили - Іларіонов
"Це питання безпеки України"
Зараз питання щодо "Північного потоку-2" для України зовсім несуттєве, заявив в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" заявив російський економіст, ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов.
"Йде ескалація загроз. Зараз ті 2 або 3 млрд доларів, які Україна може не отримати після 2024 року, абсолютно бліднуть у порівнянні з тим, про що домовилися Байден та Путін зараз. Ви розумієте, що це радикальний перегляд системи відносин, який на рівні Ялтинсько-Потсдамської системи?
Але тільки тепер домовленість про це досягнута однією людиною, яка сиділа в Білому домі, та іншою особою, яка сиділа в Сочі. Тому цю систему тепер правильно називати "Сочинсько-Білодомівською" - вона задумана в Сочі та здійснена за допомогою Білого дому. Ця система розподілу Європи, встановлення нових сфер впливу", - сказав він.
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"Всі представники Білого дому заявили, що фактично ухвалили всі вимоги Путіна про те, що Україна не стає членом НАТО, їй не надається ПДЧ, озброєння, не просувається т.зв. "військова інфраструктура" тощо. Це питання безпеки України. Це означає, що де-факто США в особі адміністрації Байдена погодилися з Путіним про формування нових розділових ліній в Європі.
І це означає, що вони погодилися з тим, що тепер деякі країни Європи, зокрема Україна і Білорусь, не мають повного суверенітету. Адміністрація Байдена віддає, власне, Україну та Білорусь у сферу інтересів путінської Росії", - розповів Іларіонов.
Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України.
Після цього 9 грудня відбулися телефонні перемовини між президентами України Володимиром Зеленський та США Джо Байденом, які тривали півтори години.