22:55, Вчора

Байден хоче допомагати Путіну: Ілларіонов розповів чому Андрій Ілларіонов розповів, як Джо Байден ставиться до Володимира Путіна

Президент США Джо Байден з радістю співпрацює з президентом Росії Володимиром Путіним — про це в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" заявив російський економіст, ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов..

"Путін неодноразово заявляв, що він особисто і Росія під його керівництвом ніколи не займе антикитайської позиції. Тому будь-які надії США, що Росія візьме участь в американському альянсі проти Китаю, приречені. І шансів, що США цього не побачили й не розуміють, немає. Я думаю, справа в особистому світогляді Байдена, для якого бажання, прохання чи вимоги Путіна лягають на підготовлений ґрунт, який є у Байдена, але про який він не готовий публічно говорити, бо це справило б ефект вибуху бомби для американського суспільства", — сказав він.

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За словами Ілларіонова, американський президент має особисту симпатію до російського колеги.

"Байдену комфортно працювати з Путіним. Йому приємно і цікаво працювати з Путіним. Він відчуває в Путіні споріднену душу. Тому йому хочеться допомагати Путіну і робити з ним те, що той робить. Але йому з внутрішньополітичних та міжнародних міркувань важко бути ініціатором якихось міжнародних речей, і він передає ініціативу Путіну і сам погоджується. Мовляв, є така позиція Путіна, давайте йому допоможемо, знайдемо компроміс і т. ін. Те, з якою радістю, готовністю та швидкістю він йде на будь-які побажання Путіна, говорить про те, що це відповідає його глибинним інтересам у його уявленні про те, яким може або має бути навколишній світ. Ми бачили, як вони обидва поводяться під час цього відеодзвінка. Наскільки розслабленими та задоволеними були обидві сторони", — сказав він.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України.

Після цього 9 грудня відбулися телефонні перемовини між президентами України Володимиром Зеленський та США Джо Байденом, які тривали півтори години.