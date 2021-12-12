22:09, Вчора

Розмова Байдена та Путіна — це спроба нової змови: Ілларіонов попередив Україну Ексрадник Путіна розповів, чим загрожують Україні переговори двох президентів

Що сталося під час відеорозмови президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, розповів у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" російський економіст, ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов.

"На мій погляд, це була спроба нового "Мюнхена". Під першим я маю на увазі Мюнхен 38 року, змову тодішніх великих держав Європи про долю Чехословаччини. Коли чотири провідні держави — Німеччина та Італія з одного боку , а Франція і Велика Британія з іншого боку — думали, що вони вирішують питання безпеки Європи та уникнення великомасштабної або навіть світової війни, і вирішили заплатити за це агресору безпекою Чехословаччини, передавши Судетську область Гітлеру, що, як ми знаємо, не тільки не зупинило війну, а й підштовхнуло до її подальшого розвитку", — сказав він.

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На думку Ілларіонова, така сама небезпека тепер висить і над Україною.

"Ось те, що ми бачили протягом минулого тижня і побачимо наступного тижня, — це спроба здійснення нової змови, але тепер жертвою, очевидно, є Україна, ми бачимо, що, на превеликий жаль, претензії агресора Путіна проти України, Грузії та інших країн виявилися почутими, зрозумілими та прийнятими адміністрацією Байдена, і ми бачимо, що під час цієї телефонної розмови 7 грудня відбулося попереднє оформлення домовленостей, які були досягнуті між двома сторонами щодо формування байденсько-путінського альянсу проти України. Рішення, як здається Байдену, безпеки Європи та світу за рахунок безпеки України", — сказав він.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори зокрема й щодо України.

Експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мій погляд. Можливо, навіть дозволити відправити НАТОвські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мій погляд, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така однак залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - зазначив він.