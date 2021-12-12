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На переговорах з Байденом Путін отримав жорстке повідомлення: деталі від ексміністра Росія отримала сигнал від США, що Захід відступати перед агресором не збирається, повідомив Омелян

Під час переговорів президента США Джозефа Байдена і президента Володимира Путіна, глава Білого дому дав зрозуміти колезі з РФ, що відступу перед російською агресією не буде. Про це повідомив у програмі "Висока напруга" на телеканалі "Україна 24" ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

"По-перше, ми не побачили спільної заяви Путіна і Байдена. Були різні заяви. Кожна заява відзначала свою позицію без натяку на компроміс. Друге, ми дійсно бачили в п'ятницю ескалацію щодо ситуації в Азовському морі, коли близько 70% акваторії було заблоковано російськими збройними силами. Добре, що нашому кораблю, це було пошукове судно "Донбас", нічого не загрожувало, це була просто інформаційна "качка" росіян. Однак хвиля не спала, і в п'ятничній заяві російського МЗС було чітке звернення до Заходу, що, мовляв, друзі, ви, будь ласка, проаналізуйте результати саміту НАТО 2008 року, і приберіть згадку про запрошення України та Грузії до членства в НАТО, тому що інакше буде погано", — сказав Омелян.

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Ексміністр зазначив, що Росія може мати агресивні плани не тільки на Україну, а й на Європу. За його словами, Джозеф Байден дав Росії зрозуміти, що відповідь на агресію буде жорсткою.

"Яку мету переслідує Росія? Якщо вони хочуть, щоб Україна взагалі не претендувала на членство в НАТО і ЄС, далі вони хочуть Україну окупувати, далі вони підходять до Польщі. Що далі? Захід повинен йти за логікою Мюнхенської змови минулого століття, а далі все віддавати, і віддавати, і віддавати, поки не дійдуть до Парижа? Я думаю, що Захід це розуміє, і тому те, що я бачу з переговорів із зовнішнього боку, Байден досить жорстко повідомив Путіну, що відступу не буде, і якщо буде війна, то буде дуже жорстка відповідь з розширенням американського контингенту в Східній Європі", — сказав Омелян.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України. Розмова Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським відбулася 9 грудня.

Експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.