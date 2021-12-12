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Путін дуже боїться - Яковина про конфлікт із режисером Сокуровим Сокуров своєю заявою похитнув віру Путіна в самого себе, зазначив міжнародний оглядач

Російський режисер Олександр Сокуров запропонував президенту Росії Володимиру Путіну відпустити зі складу Росії регіони Кавказу, а також в цілому жорстко розкритикував політику Російської Федерації. Як сприйняв таку заяву Путін, розповів у програмі "Сьогодні День Вихідний" на телеканалі "Україна 24" міжнародний оглядач Іван Яковина.

"Сокуров у своєму виступі торкнувся двох найважливіших тем. Перше - це тема взаємин росіян і народів Північного Кавказу. Друга тема була стосовно численних диктаторів по всьому світу, які фактично перебувають на російському утриманні. З першого питання режисер сказав, що Москві потрібно відпустити на свободу ті народи Кавказу, які ментально вже зовсім відокремилися від Росії. За його словами, росіяни також підтримують таке відділення. І в цьому, найцікавіше, Сокуров правий, і це дуже лякає Кремль. Тому що для Володимира Путіна підкорення Кавказу - це основа його президентського міфу, він на цьому прийшов до влади. Я б навіть сказав, що це фундамент його президентської ідентичності, його легітимності. І тут знайшовся Сокуров, який каже, що завоювання не потрібно було тоді, і не потрібно зараз. Звідси виходить, що це підкорення, яке є центральним міфом влади російського президента, повна дурниця, яка не має ніякої цінності ні для тих, хто підкорював, ні для тих, кого підкорюють", — сказав Яковина.

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Міжнародний оглядач звернув увагу на те, що слова Сокурова зачепили Путіна "за живе".

"Президента РФ виступ Сокурова приголомшив. Він дуже розлютився, змінився на лиці, почав грубо обривати Сокурова, ледь стримався, щоб не накричати на нього. Путін завжди переживав, що хтось почне ставити під сумнів його спадщину, тому в Росії є кримінальна стаття рівно за ті слова, які сказав Сокуров. У своїй промові Володимир Путін "наїхав" на Сокурова за те, що той виступив публічно", — зазначив оглядач.

Він розповів, що проблема міжнаціональних непорозумінь у Росії сьогодні дуже актуальна. Однак господар Кремля сподівається, що це "полум'я" згасне само.

"Путін вважає, що якщо про проблему, яка існує, просто промовчати, то вона зникне, або про неї забудуть, або це проблема стане нормою. Але це не так. Зараз в Росії через міжнаціональні непорозуміння регулярно відбуваються масові побоїща на національному ґрунті, але визнання цієї проблеми означало б втрату Путіним легітимності... Тому з таким роздратуванням він відреагував на слова Сокурова. Він їх сприйняв, як випад проти особисто себе", - сказав Яковина.

Російський режисер, за словами оглядача, заявив, що Росія повинна припинити утримувати диктаторів в чужих країнах. І для Кремля є поганим сигналом те, що більшість росіян підтримують таку тезу.

"У своєму виступі Сокуров засумнівався, що Росія повинна утримувати диктаторів в чужих країнах по всьому світу, і взагалі захоплювати ці країни. 90% росіян підтримали ідею про припинення допомоги Лукашенку, Мадуро та Асаду. Але для Путіна підтримка людожерів по всьому світу - це найважливіша частина його президентства, найважливіша частина його програми з протистояння Заходу. А тут якийсь режисер розповів, що все це нікому не треба, і всіх це дістало. Під питання ставиться найголовніші досягнення 15 років президентства Путіна, а також його грандіозні цілі на найближчий час, наприклад, таких, як захоплення України", — сказав він.

Яковина зазначив, що Путін боїться виявити, що робив під час президентства критичні помилки. Щоб обговорити це, глава Кремля запросив режисера до двосторонньої розмови тет-а-тет.

"Для Путіна важливо знати, що він не робить ніяких помилок. Відповідно виступ Сокурова похитнув віру Путіна в самого себе. Однак він не сказав режисерові, що той неправий, він не став відмахуватися від Сокурова, він запропонував йому зустрітися, щоб обговорити цю тему у двосторонньому діалозі, без сторонніх очей. У Сокурові Путін наразі розгледів той самий глибинний російський народ, який майже завжди мовчить. Але зараз народ висловив свої претензії з двох дуже важливих питань, а "цар" (Путін - ред.) поки не відповів. Чим довше буде тягнутися час до розмови Путіна і Сокуровим, тим активніше будуть вестися в російському суспільстві розмови про необхідність відділення Чечні, про необхідність допомагати Лукашенку, про ті самі теми, які торкнувся Сокуров",- зазначив міжнародник.

Також Іван Яковина повідомив, що в Олександра Сокурова можуть тепер бути в Росії неприємності.

"Я сподіваюся, що у Сокурова вийде від імені народу переконати Путіна, що пора припиняти війни по всьому світу, пора зайнятися власними справами, російськими справами. Якщо це вийде, то можливо і вторгнення в Україну не буде. Але якщо не вийде, то, я боюся, у Сокурова виникнуть величезні неприємності, оскільки він змусив публічно Путіна засумніватися в самому собі", — сказав оглядач.

Нагадаємо, 9 грудня в ході засідання Ради з прав людини за участю президента Путіна режисер Сокуров заявив про кризу федералізму в країні. Він запропонував "відпустити" тих, хто не хоче жити з Росією. Путін у відповідь заявив, що Сокурову "є, за що вибачитися", і назвав його виступ "маніфестом і набором проблем і страхів". Пізніше режисер Олександр Сокуров заявив, що засмучений тим, як пройшов його діалог з президентом Росії Володимиром Путіним на засіданні РПЛ. Сокуров визнав, що різка відповідь Путін обумовлений тим, що президент неправильно зрозумів його слова.