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Бойкот Олімпіади: до чого призведе конфлікт США та Китаю Офіційні особи Америки повністю зігнорують головний турнір зимового сезону.

Бойкот США та деяких інших країн Європи Олімпіади-2022 у Китаї дозволяє сподіватися на те, що світ припинить обирати між грошима та цінностями саме гроші, а не цінності. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" журналіст-міжнародник Іван Яковина.

"Зараз у Європі та США приватним компаніям стає все вигідніше продавати свої товари трошки дорожче, але без негативного етичного навантаження, на кшталт використання рабської праці. У конкурентній боротьбі між низькою ціною та високими принципами вперше в історії людства принципи починають перемагати. І це дуже погані новини для диктаторських режимів у всьому світі. Дуже скоро може з'ясуватися, що їхні товари, якими б дешевими і якісними вони не були, просто не купуватимуть з етичних міркувань", - говорить він.

Втім, за словами журналіста, китайська влада поки не поспішає вирішувати проблему з порушеннями прав людини. Натомість з Китаю чути погрози у бік країн, чиновники яких вирішили не приїжджати на Олімпійські ігри.

"Замість того щоб полегшити страждання уйгурів та відпустити їх із концтаборів, Китай намагається помститися США, пообіцявши, що американці та їхні союзники жорстоко заплатять за свій демарш та бойкот Олімпіади". - зазначив він.

Нагадаємо, за два місяці до Олімпіади США оголосили про бойкот Пекіна-2022. Американські спортсмени їдуть до Китаю без обмежень, а офіційні особи повністю проігнорують головний турнір зимового сезону.

Офіційна причина – порушення прав людини у Китаї. Йдеться про утиск прав уйгурів – корінного населення найбільшого регіону Китаю.У Китаї для уйгурів створили табори перевиховання, куди звозять всіх уйгурів під приводом боротьби з екстремізмом.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про намір провести Олімпійські ігри в Україні.

"Велика мрія – це Олімпіада в Україні. І я дуже в це вірю. Я впевнений, що наша велика держава заслуговує стати господаркою Олімпійських ігор", – цитує його слова пресслужба президента.

Раніше міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що Україна хоче провести Олімпійські ігри у 2030 або 2032 році.

"Через 10 років в Україні багато що може змінитися. Ми впевнені, що зміниться. Ми будемо розвиватися, Україна повернеться до нормального життя. Тому у нас є така амбітна мета — провести в Україні Олімпійські ігри. Колись у 2004-2005 році, коли був президентом Федерації футболу Григорій Суркіс і він привів в Україну Євро-2012, теж багато хто не вірив, що в Україні може відбутися такий спортивний форум. Але він пройшов, причому на високому рівні. Тому зараз у нас є така висока мета", — сказав він.