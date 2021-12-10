23:14, Вчора

"Росія ще небезпечніша": Клімкін сказав, що потрібно робити Україні "Як можна без нас визначати долю Європи?"

Політика президента США Джо Байдена щодо президента Росії Володимира Путіна - це політика батога та пряника. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Знизити рівень напруги, це завжди добре, хоча б на коротку перспективу. Насправді Байден зробив декілька кроків, які можна розглядати як компроміси - прибрали санкції з "Північного потоку-2", щодо суверенного боргу. Вони їх відклали в інший пасьянс", - сказав він.

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На думку Клімкіна, без України не можна визначати долю Європи:

"Політика Байдена щодо Путіна - це політика батога та пряника. Спочатку врізати, а потім відпустити, кинути кістку. Але є тривожні речі - для мене це група високого рівня, яка обговорюватиме безпеку в Європі без нас і, наприклад, без поляків, румунів. А як можна без нас визначати долю Європи - навіть якщо це не йдеться про якісь "червоні" лінії щодо НАТО? У нас багато союзників, які теж мають бути незадоволені тим, що йде обговорення між американцями та росіянами. Тому нам потрібно "залізти" в цей процес, бути в грі та активними в цьому процесі".

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"Росію ж всі розглядають як країну, яка занепадає, але через це вона ще небезпечніша. Тому я вважаю, що демократії 100% не програють, але нам потрібно виграти. Для України це питання нашого життя, існування. У цій боротьбі ми маємо бути з тими, з ким ми поділяємо спільні принципи та цінності. І врешті-решт стати частиною цього простору", - зазначив він.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України. Розмова Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським відбулася 9 грудня.

Народний депутат Ірина Геращенко висловилася про наслідки цих переговорів для України.

"Найгірше вже відбувається, насправді. Хочу наголосити, що завжди, навіть якщо нам малюватимуть рожеві замки, найгірше, коли про Україну говорять без України. Вибачте, це наша країна. Ми творці своєї долі. Я вважаю, що Зеленський зараз під час переговорів з Байденом має подякувати нашому стратегічному партнерові за незмінну підтримку нашої територіальної цілісності, суверенітету, але поставити дуже чітку рамку: ви говорите про Україну, і ми наполягаємо, щоб це відбувалося лише з Україною", — сказала вона.