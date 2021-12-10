20:03, Сьогодні

Ексоднокурсник Путіна розповів, що означає захист України для США "Байден згуртував проти Путіна коаліцію"

Розмова президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним закінчилася загалом позитивно. Таку думку в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" висловив колишній радянський розвідник, однокурсник президента РФ Володимира Путіна, ексмайор КДБ Юрій Швець.

"Путін не отримав нічого від Байдена - жодних обіцянок і гарантій. Навпаки, Байден виклав на стіл Путіну перелік тих заходів, яких буде вжито проти Росії в разі агресії проти України... Цей перелік заходів такий, що Росія ще не бачила. Ба більше, Байден згуртував проти Путіна коаліцію, яка включає НАТО і Європейський Союз. Останні 2 дні з Брюсселя, Берліна були заяви, яких не було з часів розпаду Радянського Союзу, - найсуворіші попередження тих катастрофічних наслідків для Росії, які відбудуться в разі інтервенції", - розповів він.

Читайте також: "Поганий хлопчисько": колишній однокурсник Путіна розповів, як у США сприймають РФ

"В яку гру грає Кремль? Я думаю, що це значно більша гра, ніж досі ми обговорювали. Останні 3 дні з вуст заступника міністра закордонних справ Росії, політолога, наближеного до Путіна, прозвучало, що "Ми йдемо до Карибської кризи". ...Я вважаю, що це стратегічний блеф... Робота, за словами представників США, після розмови Байдена з Путіним триває. Зараз США разом із союзниками по НАТО та ЄС фіналізують ті заходи, які будуть у разі агресії Путіна застосовані", - сказав Швець.

На його думку, про жодне "зливання" України не може бути мови:

"Для Америки Україна – це фактично другий Тайвань. Ми знаємо, що головний стратегічний противник США – це Китай. Росія – союзник Китаю. Якщо, не дай Боже, Росія захоплює Україну, то наступного дня або через тиждень, місяць Китай зробить те саме з Тайванем. Якщо це станеться, то такої країни, супердержави, як США, не існуватиме. Тому питання щодо захисту України для Адміністрації США - це стратегічне питання, фактично питання протиборства з Китаєм".

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори щодо України.

За словами російського економіста, ексрадника Путіна Андрія Ілларіонова, США беруть участь у масштабній дезінформаційній кампанії проти України, мета якої - змусити Київ прийняти умови Мінських угод в інтерпретації президента Росії Володимира Путіна.

"Ця пропозиція була підтверджена під час візиту Нуланд до Москви, під час візиту директора ЦРУ Бернса до Москви, під час візиту українських керівників до Вашингтона на початку листопада. І буквально декілька днів тому було підтверджено під час розмов держсекретаря Блінкена та міністра закордонних справ України Кулеби у Стокгольмі, після чого і Блінкен, і Кулеба виступили з повідомленнями про те, що Мінські угоди - це єдиний формат, єдина підстава, яка забезпечить мирне існування", - сказав ексрадник Путіна.