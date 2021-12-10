17:09, Сьогодні

Путін зробив успішний хід щодо Мінських угод: чим відповість Україна "Мирне врегулювання" - що це означає?"

У переговорах з Росією Україна має перепони та проблеми, заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" адвокат Юрій Білоус.

"Можна говорити про те, що в нас є одна перешкода і проблема. Перешкода - це те, що Росія себе не вважає учасником конфлікту і хоче посадити представників невизнаних "республік" туди. Другий момент - якщо, припустимо, в якійсь формі це буде узгоджено, то який порядок денний? Тобто про що говорити? Ось ці перепони для нас важливі", - сказав він.

Читайте також: Росія блокує переговори щодо Донбасу: що робити Україні

"Ми повинні прийти до чогось. "Мирне врегулювання" - що це означає?.. Дуже успішно Путін тактично на цих переговорах просунув на порядок денний знову Мінські угоди й показав, що Україна їх не виконує, а також нас у непривабливому світлі. Ми маємо розуміти, про що з ними говорити, як їх посадити (за стіл перемовин - прим. ред.). Можливо, Офіс президента й Зеленський зараз закидають вудку і "мацають" дипломатично, інформаційно, суспільно, як реагують Росія, українське суспільство, і як це далі піде. А потім подивимося", - розповів адвокат.

Раніше в Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що "немає протипоказань" приєднання США до нормандського формату.

"У принципі протипоказань до підключення США немає, оскільки вони реально впливають на Україну, і від позиції Вашингтона залежить дуже багато в урегулюванні українського конфлікту. Якщо США реально готові зробити свій внесок, ми завжди були відкриті до того, щоб Америка впливала на Київ ", — заявив в.о. директора Третього європейського департаменту МЗС Росії Олег Красницький.

Також Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив про можливість приєднання США до переговорів щодо Донбасу.

"Не прямо в мінському процесі. Там, на жаль, немає іншого місця для Сполучених Штатів, ніж модератора в одній із робочих підгруп від імені ОБСЄ, там в принципі може бути й американець. Але нам це нічого не дає, крім того, що США краще розумітимуть ситуацію і краще знатимуть, що відбувається насправді. На переговори це не вплине", — сказав він.