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Такого ще не було — журналіст розповів про санкції проти Росії Іван Яковина розповів, чи налякали Росію можливі санкції від США

Чи налякав Росію новий пакет можливих санкцій від США, розповів у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" журналіст-міжнародник Іван Яковина.

"Я думаю, там все дуже серйозно. Річ у тому, що таких санкцій до цього не було, це дійсно дуже потужні санкції, які стосуються як окремих особистостей — там 35 осіб з так званого "списку Навального", — так і цілих секторів російської економіки. Я так зрозумів, що для теперішньої російської влади ці санкції виявилися потенційно занадто сильним ударом, тому вони вирішили, що ні, в жодному разі зараз не можна доводити до їхнього прийняття. В принципі, це досить серйозна історія", — сказав він.

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Яковина оцінив ймовірність, що Росію дійсно відключать від SWIFT. Також він розповів, як розвиватиметься ситуація для України.

"Вони самі назвали це "ядерною функцією", бо це найстрашніше, що вони можуть зробити. Це станеться лише у разі широкомасштабного вторгнення в Україну. В інших випадках вони самі дали це зрозуміти, швидше за все, ні. Це буде лише погрозою. Є два важливі моменти. По-перше, Байден своїми санкціями, які він тільки показав Путіну, але поки не став вводити, дав певні гарантії безпеки Україні від вторгнення. Я думаю, це на найближчі кілька років, як мінімум, до 2024 року, коли відбудуться вибори одночасно в Росії, Україні та США. До цього, гадаю, нічого не станеться, а ось після — може. Зараз, як ми бачили, Байден таки вирішив натиснути на Зеленського і вичавити з нього поступки за Мінськими угодами. Тиск США в Україну наростатиме", — сказав він.

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Нагадаємо, раніше в США розповіли, якими можуть бути нові санкції проти Росії. Вони можуть торкнутися оточення президента Володимира Путіна та енергетичні компанії, а також припускати відключення Росії від системи міжнародних платежів SWIFT.

Наразі офіційні особи розглядають широкий спектр санкцій щодо Росії, які мають утримати президента РФ Володимира Путіна від вторгнення в Україну.