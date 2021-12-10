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Скептичне ставлення: дипломат розповів про долю переговорів щодо Донбасу Олег Шамшур розповів, чи допоможуть переговорні формати щодо Донбасу вирішити головні питання

Що буде далі з мінським та норманським форматом переговорів щодо Донбасу, розповів в ефірі програми "Ранок Чемпіонів" на телеканалі "Україна 24" дипломат, експосол України в США та Франції Олег Шамшур.

"Щодо мінського формату, у мене з самого початку його роботи було досить скептичне ставлення. Останній саміт у 2019 році показав межу потенціалу нормандського та мінського процесу. Зрозуміло, що він ще може відігравати більш-менш корисну роль як майданчик для контактів, але абсолютно зрозуміло, що він не може дати відповіді на ключові питання для безпеки та національних інтересів України. Росії цей формат був потрібен, щоб нав'язати хоча б частину свого плану врегулювання ситуації, і після того, як вони зіткнулися з критичнішим ставленням наших партнерів, вони почали саботувати зустрічі у рамках нормандського формату", — сказав він.

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Дипломат зазначив, що зараз у Німеччини та Франції підвищився інтерес до переговорного процесу.

"Я думаю, певний період Франція і Німеччина до мінського процесу були налаштовані скептично. Зараз я бачу, що підвищився інтерес, але головне, щоб мінський формат не використовувався за принципом найнижчого показника, щоб просто підтримувати видимість якогось дипломатичного процесу. Але я переконаний, що принципові питання у мінському форматі вирішити не можна. Зараз набагато важливішими є саме санкції та військово-технічна допомога Україні", — сказав він.

Додамо, в Росії заявляють, що саме Україна затягує переговори щодо Донбасу. Водночас саме Росія відтягує зустріч міністрів закордонних справ у нормандському форматі. Німеччина та Франція наполягають, що організувати ці переговори потрібно найближчим часом.

Раніше член української делегації у ТКГ Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив про можливість приєднання США до переговорів щодо Донбасу.

"Не прямо в мінському процесі. Там, на жаль, немає іншого місця для Сполучених Штатів, ніж модератора в одній із робочих підгруп від імені ОБСЄ, там, в принципі може бути й американець. Але нам це нічого не дає, крім того, що США краще розумітимуть ситуацію і краще знатимуть, що відбувається насправді. Це не вплине на переговори", — сказав він.