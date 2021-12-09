22:05, Вчора

Захід говорить із Путіним, а не з Зеленським: нардеп про небезпеку для України "Сьогодні всі розуміють, що це агресія Путіна"

В умовах енергокризи в Європі застосування санкцій проти Росії - це означає бити по собі, заявила в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар.

"Ситуація інша, ніж у 2014 році. Тому що тоді треба було доводити агресію Путіна та Російської Федерації. Це все-таки ядерна держава. Ба більше, це сьогодні європейський монополіст на ринку енергоресурсів. В умовах енергокризи в Європі застосування санкцій проти Росії - це означає бити по собі. Тому озвучуються плани про жорсткіші санкції", - сказала вона.

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"Сьогодні всі розуміють, що це агресія Путіна, тому всі говорять із Путіним. І, напевно, дуже погано, що не говорять із Зеленським, тому що Україна фактично втратила власну суб’єктність сьогодні у цій сфері. Нашу долю сьогодні вирішують без нас. І дуже важливо, якими будуть ці рішення", - зазначила народна депутатка.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України. Розмову Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським призначено на 9 грудня.

Експосол США в Україні Джон Гербст в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мою думку. Можливо, навіть дозволити відправити НАТОвські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мою думку, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така все одно залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - зазначив він.