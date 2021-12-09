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Додому поїдуть тисячі трупів: Путіну винесли попередження "Ми будемо землею та водою битися з ворогом"

В Україні всі розуміють реальність загрози війни з Росією. Про це заявив в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Я скажу відверто: не вірю в широкомасштабний наступ. Я знаю, яку ціну Путін заплатить за таке вторгнення, тому що трупи російських солдат поїдуть туди тисячами. Ми будемо землею та водою битися з ворогом, якщо буде потрібно. Це буде, безумовно, трагедія та крах для Росії", - зазначив він.

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"Що ми бачимо? 2 місяці в нас ситуація напружена, а ми не чуємо жодного слова від керівництва держави - в особі президента, інших керівників - про те, як країна має діяти, якщо раптом завтра сюди підуть російські танки", - розповів він.

За словами Шкіряка, в Путіна єдина мета - припинення існування України як незалежної держави:

"Ми розуміємо, що тут не питання істерії або паніки? Ми 8 років у війні й ніхто сьогодні не дасть гарантію - жодна людина, - що завтра психопату Путіну прийде в голову. Чи не плюне він на життя своїх громадян, своїх солдат, як Сталін це робив під час свого правління, і не кине їх вчергове вбивати українців з метою поневолення нашої держави? У нього імперська мета єдина - припинення існування України як незалежної держави. Він не зверне з цього шляху".

Зазначимо, що секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що збройних сил РФ, зосереджених на українському кордоні, не вистачить для повномасштабного вторгнення в Україну.

Він пояснив, що наразі на кордоні з Україною зосереджено приблизно 92 тисячі російських військ, однак вони не підготовлені до повномасштабного ведення війни.

"Це ті військові частини, які перебувають у місцях постійної дислокації з 2014 року. Це ділянка від Білорусі й до Кавказу. За час, поки на українському кордоні нагніталася ситуація, збільшення відбулося приблизно на 3 тисячі - це ніщо, якщо ми говоримо про повномасштабне вторгнення, як його малюють на картах", - сказав Костенко.

Раніше глава Національного корпусу Андрій Білецький сказав, що не сумнівається в планах Путіна встановити повний геополітичний контроль над Україною.

"Я глибоко переконаний, що РФ планує встановити повний геополітичний контроль над Україною у військовий спосіб. Коли це станеться - навіщо нам гадати? Ми повинні відповідати на будь-яку загрозу виключно одним - фонетичним розбудовуванням сектора безпеки", - сказав він.