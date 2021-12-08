16:17, Сьогодні

Розмова Байдена та Путіна: дипломат поділився висновками "Ситуація набула нових рис"

Загроза вторгнення Росії на територію України не зникла. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" дипломат Данило Лубківський.

"Ситуація набула нових рис й має цікавий політичний розвиток", - зазначив він.

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Також він розповів про висновки після вчорашньої розмови президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна:

"Найважливіше те, що Україна не сама, не залишилася наодинці з російським агресором, і користується підтримкою і США, і всіх наших західних партнерів... США продемонстрували, що вони беруть лідерство для стримування Росії. Вони підтверджують свій статус лідера демократичного світу... Є консолідована позиція західного світу та чітка ясність - хто є агресором, куди він прямує, на кого нападає та як із ним боротися", - розповів дипломат.

На його думку, політика Путіна є непередбачуваною:

"Раціональна логіка підказувала б схаменутися вже давно, але Путін керується імперською логікою, яка зневажає демократичні цінності та цивілізовані принципи. Тому потрібно констатувати та визнати, що ця політика є непередбачуваною, тому сама по собі загроза не зникла. Але ця консолідована позиція, яку продемонстрували Байден та наші західні партнери включно з Україною, значною мірою вплинула на позицію Кремля. Ба більше, Путін сьогодні опинився значною мірою в патовій ситуації... Тональність реакції Москви є достатньо істеричною - вони не зуміли досягти того, чого хотіли".

Також, за його словами, жодна позиція для України не була здана.

"Водночас прозвучав просто в лоб Кремлю перелік санкцій, які будуть застосовані проти Росії, якщо вони продовжать агресію. Це стосується і найближчого кола, і банківської системи SWIFT, і санкцій проти суверенного державного боргу Росії, і можливих секторальних санкцій, і санкцій проти олігархату", - розповів Лубківський.

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Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели переговори щодо України.

Директор Українського інституту політики Руслан Бортник розповів, що президент Росії Володимир Путін на переговорах з президентом США Джо Байденом намагався затвердити статус РФ як глобальної держави.