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Переговори Байдена та Путіна: російський політик назвав кінцеву мету Кремля Ілля Пономарьов розповів, що Путін планує зробити з Україною

Про результати переговорів президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна висловився у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов. Зокрема, він поділяє думку, що Байден пішов на поступки, а Путін досяг свого за допомогою шантажу військовою силою на українських кордонах.

"Я думаю, що так воно і було, хоча б тому, що ініціатива в цьому випадку належала Кремлю. Путін добивається того, що він хоче, питання тільки, що саме. Якоїсь точної інформації на цю тему немає. Моя основна версія — що він хоче добитися нейтралітету американців у процесі поглинання Білорусі та шантажує їх наступом на Україну, щоб Байден не зазнав нової зовнішньополітичної поразки після Афганістану. Отже, вони вже за фактом проголосували за те, щоб вступити до Росії, і для Росії це є природним кроком — забрати ці території", — сказав він.

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Пономарьов розповів, чого побоюватись Україні.

"Я думаю, що перетягування каната триватиме. Зрештою, завдання Путіна — домогтися того, щоб три слов'янські країни, Росія, Україна та Білорусь, були визнані Заходом як такий єдиний блок з головною роллю Кремля. А яким способом він це буде здійснювати ...Зрозуміло, що Україна — це міцний горішок, і я думаю, що тому спочатку основна мета — це Білорусь, тим більше, що це питання транзиту його влади у 2024 році. Думаю, що це є основним напрямком удару. А якщо вдасться проковтнути Білорусь, то й з Україною буде простіше", — сказав він.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори зокрема й про Україну.

Експосол США в Україні Джон Гербст заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мій погляд. Можливо, навіть дозволити відправити НАТОвські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мій погляд, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така, однак, залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", — сказав він.