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Підсумки бесіди Путіна та Байдена: політтехнолог назвав важливі маркери Руслан Бортник розповів, за якими ознаками можна судити про підсумки зустрічі президентів США та Росії

За якими ознаками можна буде судити про підсумки переговорів президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна, розповів у програмі "Червоні лінії" на телеканалі "Україна 24" директор Українського інституту політики Руслан Бортник.

"Звичайно, ми чекаємо на офіційні заяви сторін, але вони будуть "круглими", не до кінця зрозумілими для суспільства. За чим я далі дивитимусь, щоб зрозуміти, що сталося між Путіним і Байденом, які будуть маркери? Насамперед потрібно буде дивитися, чи будуть запущені інші переговорні формати — на рівні Державного департаменту, МЗС Росії, держдепартаменту адміністрації президента Росії. Мінськ та інші питання — там є кібербезпека, стратегічна стабільність, там безліч питань. Чи будуть запущені переговорні формати та визначені відповідальні за них особи, які мають напрацювати певні документи, які потім можуть бути схвалені між країнами", — сказав він.

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Також Бортник назвав ще кілька важливих факторів.

"По-друге, побачимо, що відбуватиметься з іншими речами. Бачимо, що відбувається з "Північним потоком-2", швидше за все, США та Росія фактично узгодили запуск цього проєкту. Але є ще резолюція у Конгресі щодо невизнання Путіна президентом після 2024 року. Ось її відкликання означатиме досягнення стратегічних домовленостей, невідкликання означатиме наявність тільки тактичних домовленостей. Побачимо, що буде щодо санкцій, я не кажу про скасування санкцій, це нереально. Я говорю про нові санкції. Будь-які старі санкції не працюють через певний час, їх потрібно постійно оновлювати. Подивимося, чи заплановано наступну зустріч президентів, це теж дуже цікаво. Логічно, якщо зустріч була продуктивною, має бути нова зустріч президентів. І побачимо риторику західних ЗМІ щодо військової інтервенції Росії", — сказав він.

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори щодо України.

Раніше Руслан Бортник розповів, що президент Росії Володимир Путін на переговорах з президентом США Джо Байденом намагався утвердити статус РФ як глобальної держави.