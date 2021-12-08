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Чого Путін добився від Байдена: оглядач підбив підсумки бесіди "Кремль визначає теми для переговорів"

Під час переговорів президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна зрозуміло, що Байден не міг дати жодних гарантій, що припиниться військова співпраця України і США, України та НАТО. Таку думку під час телемарафону "Червоні лінії: Вашингтон//Москва" на телеканалі "Україна 24" висловив оглядач Deutsche Welle Костянтин Еггерт.

"Цілком очевидно, що Путін розумів, що Байден йому не може пообіцяти, наприклад, що НАТО відмовиться від Бухарестського меморандуму 2008 року, в якому Грузії та Україні обіцяють вступ до НАТО. Ясно, що Байден не міг дати жодних гарантій, що припиниться військова співпраця України і США, України й НАТО. Водночас Путін показав своїми діями в останні дні... де він готовий діяти і як готовий загострити ситуацію. Він добився зараз від Байдена того, що Америка продовжить говорити з ним", - розповів він.

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"Цікаво, що заява Кремля, в якій подається зміст зустрічі, втричі довша, ніж заява Білого дому. Там дуже докладно все розписано, включно навіть із тим, що Байден погрожує санкціями, але "ми на це висунули свої претензії". Це означає, що Кремль визначає теми для переговорів. Зрозуміло, що вони говоритимуть про щось практичне і паралельно, як вони сказали, експерти вестимуть розмови про "стратегічну стабільність", - зазначив оглядач.

На його думку, поки йде розмова з Байденом, жодного вторгнення в Україну не буде:

"Це буде цілком очевидним підривом довіри.... Але Путін триматиме "в кишені" якісь нові вимоги і періодично відновлюватиме якусь напруженість. Я думаю, що в якийсь момент це може знову переміститися на східний кордон НАТО - до Литви та Польщі, - де Лукашенко підтримує напругу. Цілком очевидно, що тепер офіційною позицією Росії є не просто недопущення України та Грузії до НАТО, а й спроба зробити так, щоб військова співпраця Києва та столиці Альянсу була мінімізована”.

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Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори щодо України.

Директор Українського інституту політики Руслан Бортник розповів, що президент Росії Володимир Путін на переговорах з президентом США Джо Байденом намагався утвердити статус РФ як глобальної держави