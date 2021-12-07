18:36, Сьогодні

"Очікування можливої ескалації з боку Росії є": дипломат прокоментував ситуацію "В останні тижні збільшилася кількість інформаційних та кібератак з боку Росії"

Інформація CNN про те, що влада США вивчає можливість та способи евакуації американських громадян з України, свідчить про певне попередження. Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" дипломат, експосол України в США Валерій Чалий.

"В останні 2 тижні в рази збільшилася кількість інформаційних та кібератак з боку Росії... З одного боку можна сприймати те, що заявляє CNN, як дійсно інформацію, яка їм надійшла. Але я все-таки вважаю, що це інформація, яка свідчить про попередження, щоб не робити поїздок, крім надзвичайно важливих. Я це не сприймаю, як "найближчими днями - російський наступ". Хоча наявність журналістів у Києві, зокрема CNN та інших... свідчить про те, що очікування можливої ескалації є", - сказав він.

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Також він розповів про можливі результати сьогоднішньої зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним:

"Ми не почуємо, що там говорили, ще, мабуть, років 20. Що стосується результатів, я можу вже зараз сказати, що... зустріч відбуватиметься кілька годин... Я думаю, що ми нічого не почуємо, що вирішено після цієї зустрічі. Я вважаю, що це проміжний етап. Звичайно, Путін наполягатиме на особистій зустрічі на початку наступного року. Я погоджуюся з тим, що Байден скаже те, що він узгодив з європейськими союзниками".

Нагадаємо, CNN повідомило, що влада США вивчає можливість та способи евакуації американських громадян з України на випадок "непередбачених обставин" на тлі загрози нападу Росії. Зазначається, що плануванням дій на випадок "непередбачуваних обставин" керує Пентагон.

Офіційні особи США підкреслили, що досі неясно, чи ухвалив президент Росії Володимир Путін рішення про вторгнення, хоча він накопичив достатньо сил, обладнання та запасів біля кордонів України, щоб у найкоротші терміни рушити в атаку.

Джерела наголосили, що зараз адміністрація не бачить необхідності в евакуації. Обговорення є частиною планування у разі серйозного погіршення ситуації з безпекою, додали кілька офіційних осіб, які брали участь у плануванні.

Раніше експосол США в Україні Джон Гербст заявив, що президент США Джо Байден готовий посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні через напружену ситуацію на українсько-російському кордоні.

"Байден готовий підтвердити санкції та військову допомогу для України, на мій погляд. Можливо, навіть дозволити відправити НАТОвські війська до кордонів Росії. Я переконаний у тому, що про все це Байден говоритиме Путіну. Але, на мій погляд, Путін поки що не вирішив, що робити. І якщо він вважатиме, що Байден налаштований серйозно, то ймовірність нового військового вторгнення (в Україну, - ред.) зменшується, але можливість така однак залишиться. Путін хоче утримувати цю кризу багато тижнів. Ми не побачимо вирішення цієї провокації сьогодні чи завтра", - каже він.