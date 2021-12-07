17:44, Сьогодні

Росія нездатна убезпечити Мінські домовленості - екснардеп "Нормандський формат виник не просто так"

Безпекову частину Мінських домовленостей Росія неспроможна виконати. Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" екснардеп Олександр Бригинець.

"А оскільки Росія не може виконати це, то і до виконання політичної частини ніколи не дійде", - сказав він.

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За словами екснардепа, Нормандський формат виник не просто так.

"Він виник тому, бо Путін вважав президента Франції та канцлера Німеччини своїми друзями та союзниками. Ми пам'ятаємо, що ці країни не дали можливість отримати нам ПДЧ у Бухаресті. І він (Путін - прим. ред.) так це сприймає та був абсолютно переконаний, що загнав Україну в пастку, бо є Порошенко зі своїми бажаннями, є Путін, який знає, чого хоче, і 2 свідки, які будуть підігравати Путіну. Але події так розвивалися на той момент, що ці свідки, які повинні були відверто працювати на Путіна, раптом почали працювати на Україну", - сказав він.

Також Бригинець розповів про ключове питання: чи готовий сьогодні оновити Нормандський формат Путін?

"Не готовий. Чому? Тому що він сьогодні не впевнений, що, перебуваючи в цьому форматі, матиме 3-х проти одного", - сказав він.

Нагадаємо, український дипломат Андрій Веселовський заявив, що зустріч президентів США та РФ Джозефа Байдена Володимира Путіна не зможе повністю знизити градус протистояння між Україною та Росією.

На його думку, напруженість на українському кордоні збережеться і після онлайн-зустрічі Байдена та Путіна.

Раніше нардеп Микола Княжицький зазначив, що в зустрічі президентів України та Росії Володимира Зеленського й Володимира Путіна нині немає сенсу.

"Заява Володимира Зеленського в парламенті про те, що він готовий до переговорів із Путіним, на мою думку, показує слабкість нашої позиції. По-перше, сам Путін не готовий до цієї розмови, він не раз про це говорив. А якщо готовий, то тільки в тому випадку, якщо ми підемо на якісь значні поступки, інакше навіщо йому ця розмова. А що буде в результаті поступок? Частина населення, очевидно, категорично це не сприйме… І це може призвести до серйозного конфлікту всередині України. А такий конфлікт — саме те, що потрібно Путіну, адже це для нього привід ввести війська, щоб комусь "допомогти" або атакувати частину нашої території. Я не вірю, що він зможе захопити всю Україну. Але в тому, що він зможе створити для нас серйозні проблеми на півдні та сході, у мене немає жодних сумнівів", — сказав він.